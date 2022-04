Expremiéra Severného Macedónska odsúdili za spreneveru, pôjde do väzby

Skopje 21. apríla (TASR) - Bývalý predseda vláda Severného Macedónska Nikola Gruevski bol vo štvrtok súdom v Skopje uznaný za vinného a v neprítomnosti odsúdený na sedem rokov väzenia za spreneveru 1,3 milióna eur z prostriedkov svojej vlastnej strany. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Ide o tretí trest odňatia slobody pre Gruevského, ktorý v roku 2018 zo svojej vlasti utiekol v snahe vyhnúť sa prvému trestu. Tento politik blízky maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý mu udelil politický azyl, žije teraz v Budapešti.



Gruevského vyše desať rokov trvajúce autoritárske vládnutie sa skončilo v roku 2016 po obrovskom škandále s odpočúvaním.



Neskôr bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov. Druhý trest straty slobody - v trvaní 18 mesiacov - dostal za zneužitie právomocí a podnecovanie k násiliu.



Vo štvrtok súd deklaroval, že Gruevski "prepral" 1,3 milióna eur, ktoré boli získané ako členské príspevky a dary pre politický subjekt Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE). Využil na to rôzne offshorové i miestne spoločnosti. Tieto peniaze potom použil na nákup atraktívnych pozemkov a bytov v Skopje.



Súd v rámci verdiktu nariadil konfiškáciu majetku, ktorý Gruevski kúpil na mená iných osôb alebo spoločností.



Sudca Ilija Trpkov označil Gruevského kauzu za typický "zločin bielych golierov" a dodal, že vynesený rozsudok je signálom, že zákony platia pre každého.



Spolu s Gruevským boli súdení aj ďalší štyria obžalovaní, z ktorých dvaja dostali nepodmienečný trest odňatia slobody. Do väzenia tak na 15 mesiacov pôjde aj bývalý šéf kontrarozviedky Sašo Mijalkov, ktorý je Gruevského bratrancom.



Odsúdení majú právo sa proti verdiktu odvolať, dodal spravodajský web Balkan Insight (BI).



BI dodal, že Gruevski v stredu, deň pred vynesením rozsudku, v statuse na Facebooku zopakoval svoje tvrdenie, že jeho kauza je politicky motivovaná a zosnovaná jeho "úhlavnými rivalmi, len aby sa SDSM (vládnuci Sociálnodemokratický zväz Macedónska) mal čím chváliť".



Tvrdil tiež, že počas súdneho procesu boli niektorí jeho spoluobžalovaní a svedkovia pod tlakom, aby vypovedali falošne - proti Gruevskému.



Gruevského meno od začiatku apríla figuruje v USA na čiernej listine za "korupciu". Jeho bratranec Mijalkov je zasa zapísaný na čiernej listine za "podkopávanie demokratických inštitúcií".



Gruevski je v Severnom Macedónsku obvinený aj v iných prípadoch vrátane zorganizovania útoku na parlament v roku 2017.



Bývalý premiér sa vyjadril, že do Maďarska utiekol po tom, ako dostal vyhrážky, že ho vo väzení zabijú. Podľa BI Gruevski ušiel do Maďarska, aby "sa vyhol výkonu dvojročného trestu odňatia slobody za nezákonný nákup luxusnej limuzíny".