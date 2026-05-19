< sekcia Zahraničie
Expremiéra Zapatera vyšetrujú v prípade nepriamej korupcie
V krajine ide o prvý prípad formálneho vyšetrovania premiéra po tom, ako sa v roku 1975 po smrti generála Francisca Franca začal v Španielsku postupný prechod k demokracii.
Autor TASR
Madrid 19. mája (TASR) - Španielsky súd v utorok informoval o vyšetrovaní bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera v prípade nepriamej korupcie a súvisiacimi trestnými činmi, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Vo vyhlásení najvyššieho trestného súdu je uvedené, že Zapatero, ktorý bol predsedom vlády v rokoch 2004 až 2011, bude vypovedať 2. júna.
Prípad sa týka záchrany leteckej spoločnosti Plus Ultra počas pandémie COVID-19, ku ktorej došlo dlhé roky po tom, ako Zapatero opustil úrad premiéra. Táto letecká spoločnosť získala v marci 2021 pôžičku 53 miliónov eur z vládneho fondu vytvoreného na podporu strategických spoločností zasiahnutých krízou.
Jej záchrana vyvolala podľa AFP v Španielsku diskusie, pričom opozičné strany spochybňovali finančnú situáciu spoločnosti a jej väzby na Venezuelu.
V krajine ide o prvý prípad formálneho vyšetrovania premiéra po tom, ako sa v roku 1975 po smrti generála Francisca Franca začal v Španielsku postupný prechod k demokracii.
Vo vyhlásení najvyššieho trestného súdu je uvedené, že Zapatero, ktorý bol predsedom vlády v rokoch 2004 až 2011, bude vypovedať 2. júna.
Prípad sa týka záchrany leteckej spoločnosti Plus Ultra počas pandémie COVID-19, ku ktorej došlo dlhé roky po tom, ako Zapatero opustil úrad premiéra. Táto letecká spoločnosť získala v marci 2021 pôžičku 53 miliónov eur z vládneho fondu vytvoreného na podporu strategických spoločností zasiahnutých krízou.
Jej záchrana vyvolala podľa AFP v Španielsku diskusie, pričom opozičné strany spochybňovali finančnú situáciu spoločnosti a jej väzby na Venezuelu.
V krajine ide o prvý prípad formálneho vyšetrovania premiéra po tom, ako sa v roku 1975 po smrti generála Francisca Franca začal v Španielsku postupný prechod k demokracii.