Expremiéri Lapid a Bennett budú kandidovať na spoločnej kandidátke
Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Bennett je kandidátom s najväčšou šancou poraziť ho v októbrových voľbách.
Autor TASR
Jeruzalem 26. apríla (TASR) - Izraelskí expremiéri Jair Lapid a Naftali Bennet v nedeľu oznámili, že budú v nachádzajúcich voľbách do izraelského parlamentu kandidovať na spoločnej kandidátke. Ich cieľom je poraziť súčasného premiéra Benjamina Netanjahua. Nová strana ponesie názov „Spolu“ a jej lídrom bude Bennett. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, AP a AFP.
„Tento krok má za cieľ zjednotiť blok, skoncovať s vnútornými rozpormi a sústrediť všetky sily na víťazstvo v nadchádzajúcich kľúčových voľbách – a posunúť Izrael vpred do budúcnosti,“ povedal Lapid.
Pravicovo orientovaný Bennett, ktorý podľa agentúr patrí medzi podporovateľov osadníckeho hnutia na okupovanom Západnom brehu, a centrista Lapid spoločne viedli koaličnú vládu po parlamentných voľbách v roku 2021. Išlo o prvú koalíciu v izraelskej histórii, ktorej súčasťou bola arabská strana. Vláda sa však koncom roka 2022 rozpadla.
Medzi oboma lídrami sú podľa AP ideologické rozdiely. Bennett je ortodoxným zástancom tvrdej línie proti Palestínčanom, zatiaľ čo Lapid je sekulárny a považuje sa za umierneného. Počas svojej krátkej koalície však udržiavali úzke pracovné vzťahy.
Po rozpade ich koalície Netanjahu vyhral voľby v novembri 2022. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Bennett je kandidátom s najväčšou šancou poraziť ho v októbrových voľbách.
