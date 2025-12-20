< sekcia Zahraničie
Expremiérovi Chánovi a jeho žene udelil súd 17-ročný trest za korupciu
Imran Chán vládol v Pakistane v rokoch 2018 až 2022, kým ho parlament neodvolal hlasovaním o dôvere.
Autor TASR
Islamabad 20. decembra (TASR) - Pakistanský súd v sobotu odsúdil bývalého premiéra Imrana Chána a jeho manželku Bušru Bibiovú na 17 rokov väzenia v prípade korupcie týkajúcej sa aj nezákonného uchovávania luxusných štátnych darov. Verdikt špeciálneho súdu oznámili počas pojednávania vo väznici v meste Ráwalpindí, kde je 73-ročný expremiér väznený už viac než dva roky, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Pakistanské zákony umožňujú ponechanie štátnych darov, avšak len po poukázaní predpísanej platby. Chán je obvinený z ponechania si šperkov značky Bulgari za zaplatenie len zlomku ich trhovej hodnoty.
Chánova strana Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) sobotňajšie rozhodnutie súdu odmietla a v príspevku na platforme X uviedla, že „proces za zatvorenými dverami nie je ani slobodný, ani spravodlivý, a ide de facto o vojenský proces“.
Vláda v Islamabade však kritiku odmietla. Minister pre informácie Attaulláh Tarar pre miestne médiá uviedol, že podľa neho ide o „spravodlivé rozhodnutie“.
Tarar uviedol, že súdny príkaz bol vydaný po komplexnom súdnom konaní, v ktorom bolo nad všetky pochybnosti preukázané „trestné porušenie dôvery zo strany verejného činiteľa a zneužitie právomocí“. Minister objasnil, že najnovšie udelený trest odňatia slobody sa začne po skončení Chánovho aktuálneho 14-ročného trestu odňatia slobody, taktiež za obvinenia z korupcie.
Najnovší verdikt prichádza v čase, keď Chánova rodina i jeho strana PTI vyvíjajú tlak na úrady za údajné zlé zaobchádzanie vo väzení, píše DPA.
Chánova sestra, ktorej bolo nedávno po protestoch dovolené stretnúť sa s ním, médiám následne uviedla, že pár je vystavený „psychickému mučeniu“, pretože sú obaja držaní v „izolácii“.
