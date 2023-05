Expremiérových priaznivcov v Pakistane rozháňali vodnými delami

Islamabad 9. mája (TASR) - Pakistanská polícia v utorok vodnými delami a slzotvorným plynom rozháňala účastníkov protestov v niekoľkých mestách. Vyvolalo ich zatknutie bývalého premiéra Imrana Chána. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vodné delá a slzotvorný plyn boli voči Chánovým prívržencom nasadené v meste Láhaur na východe krajiny a v meste Karáčí na juhu. V hlavnom meste Islamabad, ako aj v mestách Rávalpindí a Pešávar demonštranti zablokovali cesty.



Chána (72) v utorok zadržali v budove súde v Islamabade, kam sa dostavil v súvislosti s obvineniami vo viacerých prípadoch korupcie.



Člen expremiérovej strany Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) Fawád Čaudrí uviedol, že predstavitelia pakistanského protikorupčného úradu Chána po zatknutí odviedli do policajného auta. Čaudrí nazval Chánovo zadržanie "únosom". Dodal, že Chán sa nachádza vo väzbe bezpečnostných síl.



Predstavitelia protikorupčného úradu uviedli, že zatykač na Chána bol vydaný minulý týždeň. Išlo o jeden z prípadov korupcie, v ktorom mu nebola udelená možnosť prepustenia na kauciu, ktorá ho by ochránila pred zatknutím.



Chán je doteraz siedmym zadržaným premiérom v Pakistane a je zapletený do série 76 trestných prípadov vrátane terorizmu. Doposiaľ sa vyhýbal zatknutiu a tvrdil, že za právnymi spormi, ktoré sú voči nemu vedené, stojí vláda.