Exprezident Atambajev tvrdí, že tajné služby naňho pripravujú atentát

Biškek 9. októbra (TASR) - Traja kirgizskí opoziční politici sa v piatok v centre hlavného mesta Biškek údajne stali terčom pokusov o atentát. Podľa agentúry Interfax to oznámil Farid Nijazov, bývalý poradca kirgizského exprezidenta Almazbeka Atambajeva. Terčom útoku boli samotný Atambajev, ako aj Omurbek Babanov a Sapar Isakov.



V Nijazovovom vyhlásení sa uvádza, že Atambajevov štáb získal už vo štvrtok informáciu, že tajné služby sa chcú pokúsiť exprezidenta zlikvidovať. Pokojné zhromaždenia prívržencov progresívnych strán na námestí Ala-Too podľa neho narušil agresívne naladený dav ľudí, ktorí sa označili za prívržencov Sadyra Džaparova a začali na rečnícku tribúnu hádzať kamene a fľaše. Následne začali demolovať autá a došlo aj k streľbe. "Strieľali na Atambajeva a dvoch bývalých premiérov, Omurbeka Babanova a Sapara Isakova," dodal Nijazov.



Ešte predtým sa objavila informácia, že neznáma osoba v piatok počas demonštrácie v centre Biškeku vystrelila na Atambajevovo auto niekoľko rán zo zbrane. Priaznivci exprezidenta zverejnili video, na ktorom Atamabajev uviedol, že na jeho auto strieľali ostrou muníciou.



Kandidát na post podpredsedu kirgizskej vlády Tilek Toktogazijev už tiež viackrát vyhlásil, že sa naňho pripravuje atentát. Podľa poslankyne Elviry Surabaldijevovej je Toktogazijev momentálne v nemocnici v bezvedomí so strelným zranením.



Podľa spravodajského portálu SUPER.kg krátko po tom, ako Surabaldijevová na sociálnych sieťach zverejnila túto informáciu, ju priamo z námestia v Biškeku vtiahli do vozidla neidentifikované osoby v civile a odviezli na neznáme miesto.



Portál 24.kg s odvolaním sa na jednu z nemocníc v Biškeku potvrdil, že tam priviezli piatich zranených, medzi ktorými je aj Toktogazijev. Nikto z nich však nemá strelné zranenie. Kandidátovi na vicepremiéra ošetrili zranenie spôsobené tupým predmetom.



V Biškeku a v meste Oš pokračujú zhromaždenia kirgizskej opozície a stúpencov súčasnej vlády a prezidenta Sooronbaja Žeenbekova.



V dôsledku nepokojov prezident Žeenbekov v piatok podpísal výnos o vyhlásení výnimočného stavu v Biškeku. Toto nariadenie malo podľa výnosu začať platiť už v piatok, podľa ministerstva vnútra však nadobudne účinnosť až v sobotu.



Podľa zákona navyše platí, že parlament — Najvyššia rada (Žogorku keneš) — musí do troch dní prijať uznesenie, ktorým sa prezidentský výnos schváli. Bývalý predseda vlády a exposlanec Felix Kulov vysvetlil, že ak to parlament neurobí, výnos nadobudne účinnosť automaticky.