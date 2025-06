Exprezident Bolívie E. Morales čelí vyšetrovaniu pre „terorizmus“

La Paz 10. júna (TASR) - Bolívijská generálna prokurátora v pondelok oznámila, že začala vyšetrovanie pre „terorizmus“ voči bývalému prezidentovi Evovi Moralesovi. Exprezident podľa generálneho prokurátora Rogera Mariaca údajne nariadil svojim stúpencom, aby blokovali cesty po tom, čo mu volebná komisia zakázala opätovne sa uchádzať o post hlavy štátu v augustových voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Mariaca povedal novinárom, že jeho úrad sa rozhodol „prijať toto obvinenie“ podané vládou proti Moralesovi, ktorého stúpenci tento mesiac na niekoľko dní prerušili dodávky do La Pazu.



Morales bol hlavou štátu v rokoch 2006 až 2019. V roku 2006 stal prvým prezidentom Bolívie pochádzajúcim z radov domorodého obyvateľstva. Po tom, čo ústavný súd vyhlásil obmedzenie počtu funkčných období hlavy štátu za neplatné, kandidoval v októbri 2019 štvrtýkrát za prezidenta. Vyhlásil sa za víťaza volieb, no opozícia ho obvinila z podvodu a v krajine došlo k nepokojom.



Pod tlakom armády Morales rezignoval a strávil rok v exile v Mexiku a Argentíne.



Bolívijská Najvyššia volebná komisia v máji zakázala exprezidentovi kandidovať v augustových prezidentských voľbách. Tamojší ústavný súd už v minulosti rozhodol, že jedna osoba môže byť prezidentom iba dva razy, čím Moralesovi prakticky zakázal kandidovať.



AFP pripomína, že v decembri minulého roka vydala prokurátora Bolívie zatykač na bývalého prezidenta, ktorý počas svojho úradovania údajne splodil dcéru s vtedy len 15-ročným dievčaťom.



Minister spravodlivosti Cesar Siles minulý týždeň uviedol, že podal sťažnosť voči Moralesovi za „terorizmus, verejné podnecovanie k trestnej činnosti a útoky na bezpečnosť verejných služieb“ v súvislosti s blokádou ciest, ktorá podľa vlády spôsobovala denné straty až do výšky 150 miliónov dolárov.



Podľa AFP unikla hlasová správa, ktorá zjavne zachytáva výzvy Moralesa voči svojim stúpencom, aby uzavreli dve kľúčové cesty vedúce do La Pazu. Morales tvrdí, že je obeťou súdnej perzekúcie.