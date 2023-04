J. Bolsonaro bude vypočúvaný v súvislosti s nepokojmi

Brazília 15. apríla (TASR) - Sudca najvyššieho súdu v piatok nariadil, aby brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara vypočula polícia v súvislosti s vtrhnutím jeho stúpencov do prezidentského paláca, budovy Kongresu a najvyššieho súdu 8. januára. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Sudca Alexandre de Moraes rozhodol, že Bolsonaro sa musí do desiatich dní dostaviť na federálnu políciu, aby odpovedal na otázky týkajúce sa obvinení z podnecovania výtržníkov, ktorí vyzývali na zosadenie Bolsonarovho volebného súpera, súčasného brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.



Bolsonaro sa koncom marca vrátil do vlasti zo Spojených štátov. Exprezident odcestoval z Brazílie dva dni pred inauguráciou Lulu da Silvu, ktorá sa uskutočnila 1. januára.



"Budem pokračovať v normálnom živote, budem pracovať pre svoju Liberálnu stranu (PL), cestovať po Brazílii a zapájať sa do politiky," povedal Bolsonaro po príchode.



Bolsonarov zástupca odovzdal štátnej banke diamantové šperky, ktoré exprezident dostal počas svojho funkčného obdobia od vlády Saudskej Arábie. Čelí obvineniam, že tieto šperky sa pokúsil priviezť do Brazílie nelegálne bez zaplatenia daní.



Cestujúci, ktorí do Brazílie vstúpia s cennosťami za viac ako 1000 dolárov, majú povinnosť zaplatiť vysoké dane. Podľa správ médií má prvá súprava týchto šperkov hodnotu 3,2 milióna dolárov a druhá 75.000 dolárov.



K nepokojom v Brazílii došlo týždeň po tom, ako sa Lula da Silva, ktorý viedol Brazíliu aj v rokoch 2003-2010, ujal funkcie. Bolsonara tesne porazil vo voľbách, ktoré sa konali vlani v októbri a predchádzala im ostrá kampaň.