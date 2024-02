Exprezident Bolsonaro pred stúpencami odmietol obvinenia z prevratu

Sao Paulo 26. februára (TASR) — Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro na nedeľňajšom zhromaždení desaťtisícov svojich prívržencov v ekonomickej metropole So Paulo odmietol obvinenia z pokusu o prevrat po voľbách v roku 2022. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



"Čo je prevrat? Tanky v uliciach, zbrane, sprisahanie. Nič z toho sa v Brazílii nestalo," povedal 68-ročný pravicový politik. Opäť obvinil vládu svojho nástupcu Luiza Inácia Lulu da Silvu, že ho politicky prenasleduje. Nikto by podľa neho nemal byť vykázaný z politickej scény bez „spravodlivého dôvodu“.



Odhadom 185.000 ľudí zaplnilo v nedeľu v Sao Paule jednu z najdôležitejších ulíc Avenida Paulista. Bolsonaro vo svojom prejave vyzval aj na amnestiu pre osoby zatknuté pri násilnostiach z 8. januára 2023.



Najvyšší volebný súd zakázal exprezidentovi v júni minulého roka výkon všetkých politických funkcií na osem rokov pre šírenie nepodložených obvinení z volebného podvodu. Najvyšší súd v súčasnosti vyšetruje Bolsonara tiež pre podozrenie z podnecovania nepokojov po jeho volebnej porážke v októbri 2022. Počas štvrtkového polhodinového výsluchu v centrále federálnej polície v hlavnom meste Brazília odmietol odpovedať na otázky.



Ôsmeho januára 2023 tisíce Bolsonarových prívržencov vtrhli do vládnej štvrte v Brazílii, kde zaútočili na parlament, najvyšší súd a prezidentský palác. Bolsonaro volebné víťazstvo svojho ľavicového nástupcu výslovne neuznal a po voľbách opakovane hovoril o podvode.



V uplynulých dňoch Bolsonaro vo viacerých videách zverejnených na sociálnych sieťach vyzval svojich priaznivcov, aby zorganizovali „pokojné zhromaždenie na obranu demokratického právneho štátu“.



Napriek spomínaným obvineniam je Bolsonaro stále považovaný za lídra opozície. Nedeľňajší protest bol vnímaný ako skúška jeho podpory pred októbrovými komunálnymi voľbami. Bolsonaro prišiel na zhromaždenie s izraelskou vlajkou, čo bol odkaz prezidentovi Lulovi, ktorý nedávno prirovnal izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy k holokaustu.