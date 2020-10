Exprezident Burundi dostal doživotie v kauze vraždy svojho nástupcu

Nairobi 20. októbra (TASR) - Exprezidenta afrického štátu Burundi Pierra Buyoyu odsúdili v neprítomnosti na doživotné väzenie za vraždu svojho nástupcu vo funkcii Melchiora Ndadayeho. Najvyšší súd Burundi o tom rozhodol ešte v pondelok. Buyoya bol uznaný za vinného za "útok na hlavu štátu". Časť rozsudku, ktorú má k dispozícii agentúra AFP, neuvádza podrobnosti o dôkazoch proti Buyoyovi ani o jeho údajnej úlohe pri vražde.



Doživotný trest dostalo aj 18 vysoko postavených vojenských úradníkov a civilistov, ktorí sa pohybovali v Buyoyovom okolí.



Ďalšie tri osoby boli odsúdené na 20 rokov väzenia za "spoluúčasť" za vražde. Bývalý predseda vlády Antoine Nduwayo bol oslobodený.



Vražda prvého demokraticky zvoleného prezidenta v dejinách Burundi sa odohrala v roku 1993 a túto krajinu uvrhla do občianskej vojny medzi etnikami Tutsi a Hutu. Podľa odhadov v nej prišlo o život 300.000 ľudí.



Buyoya, ktorý bol príslušníkom etnika Tutsi, sa dostal k moci v roku 1987 s pomocou armády. Z úradu prezidenta odišiel v roku 1993, keď bol do tejto funkcie zvolený Ndadaye, ktorý bol hutuského pôvodu. O štyri mesiace neskôr prišiel Ndadaye o život pri pokuse o prevrat, ktorý zosnovali príslušníci armády z radov Tutsiov.



Buyoya sa v roku 1996 opäť stal prezidentom. Do tejto funkcie sa dostal s podporou armády pri štátnom prevrate a zotrval v nej do roku 2003.



Pre spôsob, akým sa Buyoya znova ujal moci, uvalilo medzinárodné spoločenstvo na Burundi sankcie, ktoré sa však zmiernili, keď vytvoril etnicky inkluzívnu vládu. Za viceprezidenta vybral Domitiena Ndayizeyeho z etnika Hutu. Podmienky dohody vyžadovali, aby Buyoya odovzdal moc v roku 2003, čo aj urobil. Ndayizeye sa stal prezidentom Burundi 30. apríla 2003.



Buyoya je v súčasnosti zástupcom Africkej únie v Mali a je uznávanou osobnosťou na africkom kontinente aj v zámorí.



V novembri 2018 vydalo Burundi na Buyoyu medzinárodný zatykač. Buyoya vtedy vo svojom vyhlásení uviedol, že súdy už odsúdili policajtov, ktorí Ndadayeho zabili. Mal na mysli rozsudok z roku 1998, keď bol za vraždu prezidenta odsúdený tucet príslušníkov armády nižších dôstojníckych hodností.