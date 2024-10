Exprezident Carter si splnil želanie, odvolil v prezidentských voľbách

Washington 17. októbra (TASR) - Exprezident USA Jimmy Carter v stredu v americkom štáte Georgia odovzdal svoj hlas v prezidentských voľbách. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Hlasovací lístok najdlhšie žijúceho prezidenta v dejinách USA bol vhodený do poštovej schránky budovy súdu v meste Americus, napísali viaceré miestne médiá s odvolaním sa na organizáciu Carterovo centrum.



Carter podľa novín Atlanta Journal-Constitution v auguste povedal svojej rodine, že má väčší záujem hlasovať za demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú ako o svoje 100. narodeniny, ktoré oslávil 1. októbra.



Exprezident, ktorý vlani prešiel do domácej hospicovej starostlivosti, v lete uviedol, že odovzdať hlas Harrisovej je jeho posledným želaním.



V americkom štáte Georgia sa v utorok začalo tzv. predčasné hlasovanie. Už počas prvého dňa odovzdalo svoj hlas rekordných viac ako 300.000 voličov.



Georgia patrí v prezidentských voľbách k takzvaným "swing states", kde sú šance na víťazstvo oboch kandidátov mimoriadne vyrovnané. V americkom volebnom systéme je úspech v týchto štátoch kľúčový a častokrát rozhoduje o celkovom víťazovi volieb.



Carter bol prezidentom jedno funkčné obdobie. Do úradu bol zvolený v roku 1976. Jeho pôsobenie v Bielom dome zahŕňalo úspechy, ako napríklad mierové dohody medzi Izraelom a Egyptom z Camp Davidu, ale aj kontroverzie, akou bola islamistická revolúcia v Iráne a následná rukojemnícka kríza amerických diplomatov.