Exprezident Carter: Trump vyhral voľby iba vďaka zasahovaniu Ruska

Washington 28. júna (TASR) - Bývalý americký prezident Jimmy Carter v piatok vyhlásil, že Donald Trump vyhral prezidentské voľby v roku 2016 iba vďaka zasahovaniu Ruska. Podľa jeho slov Trump nie je legitímnym prezidentom Spojených štátov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Niet pochýb, že Rusi do volieb zasahovali," povedal Carter počas panelovej diskusie v Carterovom centre v meste Leesburg v americkom štáte Virgínia.



"Ak sa toto zasahovanie, ktorého rozsah ešte nie je známy, úplne vyšetrí, podľa môjho názoru sa ukáže, že Trump v skutočnosti voľby v roku 2016 nevyhral," uviedol 94-ročný bývalý prezident Spojených štátov. "Voľby prehral a do úradu nastúpil preto, že Rusi zasahovali v jeho prospech," doplnil Carter.



Demokrat Carter bol zvolený za prezidenta v roku 1976 a o štyri roky ho porazil republikán Ronald Reagan.



Moderátor panelovej diskusie sa ho spýtal, či si myslí, že Trump je nelegitímny prezident. "Na základe toho, čo som povedal a čo neodvolávam, hovorím 'áno'," odpovedal Carter so smiechom.



Na diskusii sa zúčastnil aj Carterov bývalý viceprezident Walter Mondale a na adresu republikána Trumpa povedal tvrdé slová. "Takého človeka sme tam ešte nikdy nemali, dokonca ani v okolí Bieleho domu," vyhlásil 91-ročný Mondale.



"Lekári mi povedali, že si myslia, že uňho zistili prejavy psychiatrických, psychologických problémov. Teraz takmer môžete predpovedať, čo urobí. Bude sa to točiť okolo neho. Bude oslavovať sám seba," dodal bývalý viceprezident.



Mondale vyhlásil, že Trump je sčasti zodpovedný za pribúdanie pravicových autoritárskych lídrov po celom svete. "Prezidenta vnímajú ako hnací motor tejto pravicovej vlny, ktorá sa objavuje vo svete. Otvorene obdivuje autoritárskych vodcov a opovrhuje demokratickými lídrami," vysvetlil svoj pohľad.



"Jeho rétorika, tvrdosť, sklony k rozvracaniu, toto všetko je určitá nenávistná - nielen určitá - to je nenávistná sila," doplnil Mondale. "Nikdy, za celý náš život, som nevidel republikánskeho prezidenta, ktorý by robil niečo také," povedal. A dodal: "Hlboko v sebe má niečo, čo je odporné."