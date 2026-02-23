< sekcia Zahraničie
Exprezident Filipín trvá na svojej nevine, povedal jeho obhajca
Štvordňové pojednávanie umožňuje prokurátorom načrtnúť svoje argumenty pred súdom.
Autor TASR
Haag 23. februára (TASR) - Bývalý filipínsky prezident Rodrigo Duterte naďalej absolútne trvá na svojej nevine, povedal v pondelok Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) jeho obhajca Nicholas Kaufman. Na súde v Haagu sa začalo pojednávanie, na ktorom sa rozhodne, či bude Duterte súdený za zločiny proti ľudskosti počas tzv. vojny proti drogám. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Prokurátori ICC obvinili exprezidenta Filipín z troch trestných činov proti ľudskosti a tvrdia, že sa v rokoch 2013 až 2018 podieľal na najmenej 76 vraždách.
Duterte v pondelok nedorazil na súd, keďže ten vyhovel žiadosti jeho obhajcov o zrieknutie sa práva na účasť - napriek tomu, že sudcovia rozhodli, že 80-ročný exprezident je schopný zúčastniť sa na pojednávaní.
„Absolútne trvá na svojej nevine,“ povedal na súde izraelský advokát Nicholas Kaufman s tým, že Duterte „rozhodne stojí za svojím odkazom“. Obžaloba si podľa neho iba „vyberala“ príklady „bombastickej rétoriky“ bývalého prezidenta. Obhajca tvrdí, že slová jeho klienta nikdy nemali za cieľ podnecovať k násiliu.
Prokurátori sú presvedčení, že policajti a členovia komanda vykonali na príkaz Duterteho desiatky vrážd, pričom ich motivoval sľub zárobku alebo snaha vyhnúť sa postihu. „Pre niektorých sa zabíjanie stalo akousi zvrátenou formou súťaže,“ povedal vo svojom úvodnom prejave zástupca prokurátora Mame Mandiaye Niang.
Štvordňové pojednávanie umožňuje prokurátorom načrtnúť svoje argumenty pred súdom. Po zvážení dôkazov budú mať sudcovia 60 dní, aby rozhodli, či sú dostatočne závažné na to, aby Duterteho postavili pred súd.
