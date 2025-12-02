< sekcia Zahraničie
Exprezident Hondurasu Hernández opustil väznicu v Západnej Virgínii
Bývalý honduraský prezident bol v marci 2024 odsúdený na 45 rokov väzenia za pašovanie 400 ton kokaínu do Spojených štátov.
Autor TASR
Washington 2. decembra (TASR) - Bývalý prezident Hondurasu Juan Orlando Hernández bol v pondelok prepustený z väznice v americkom štáte Západná Virgínia na základe milosti prezidenta USA Donalda Trumpa. V utorok to na sociálnych sieťach oznámila Hernándezova manželka, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Jeho manželka na sociálnych sieťach v utorok uviedla, že Hernández „je znovu slobodným človekom“. Federálny úrad pre väznice (BoP) na svojom webe potvrdil prepustenie muža s rovnakým menom aj vekom.
Trump rozhodnutie o udelení milosti vysvetlil v piatok na sociálnych sieťach slovami, že „podľa mnohých ľudí, ktorých si hlboko váži“, bol Hernández „potrestaný veľmi tvrdo a nespravodlivo“.
Podľa AFP ide o kontroverzný a prekvapivý krok vzhľadom na boj Trumpovej administratívy proti obchodu s drogami pochádzajúcimi z Latinskej Ameriky.
Hernández bol pred odsúdením prezidentom stredoamerického Hondurasu počas dvoch funkčných období.
