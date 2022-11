Exprezident Juhoafrickej republiky Zuma sa musí vrátiť do väzenia

Johannesburg 21. novembra (TASR) - Odvolací súd v Juhoafrickej republike (JAR) v pondelok rozhodol, že odsúdeného exprezidenta Jacoba Zumu prepustili z väzenia protiprávne pred odpykaním si celého trestu. Osemdesiatročný Zuma sa tak bude musieť vrátiť do väzenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Zumu (80) ešte v júni 2021 odsúdili na 15 mesiacov väzenia za pohŕdanie súdom, čo vtedy vyvolalo v krajine vlnu krvavých nepokojov. Z vymeraného trestu si však odslúžil len dva mesiace, následne bol totiž predčasne prepustený zo zdravotných dôvodov, ktoré zostávajú nejasné.



O jeho prepustení rozhodlo vedenie juhoafrickej väzenskej služby napriek názoru zdravotníckej rady, že Zuma podmienky na udelenie takejto milosti nespĺňal.



"Súd teraz dospel k záveru, že prepustenie pána Zumu zo zdravotných dôvodov bolo protiprávne," uviedol najvyšší odvolací súd. Ten Zumovi zároveň nariadil, aby sa vrátil do väznice v meste Durban na severozápade krajiny a odslúžil si celý svoj trest.



Podľa lekárskych posudkov citovaných v rozhodnutí odvolacieho súdu má Zuma problémy spojené s vysokým krvným tlakom, zvýšenou hladinou cukru v krvi a léziami hrubého čreva.



Zuma bol v minulosti významným bojovníkom proti apartheidu - juhoafrickému režimu rasovej segregácie - a prezidentom JAR sa stal v roku 2009, píše AFP. V roku 2018 bol prinútený odstúpiť po množiacich sa obvineniach z korupcie. Naďalej však zostáva rešpektovanou osobnosťou medzi členmi vládnuceho Afrického národného kongresu (ANC), ktorí ho vnímajú ako obrancu chudobných a utláčaných.



Jacob Zuma bol uväznený za to, že odmietol svedčiť pri vyšetrovaní rozsiahlej štátnej korupcie, ktoré sa odohralo počas jeho pôsobenia na poste prezidenta. Po oznámení, že má ísť do väzenia, v krajine vypukli násilné protesty, ktoré prerástli do rabovania; zahynulo pri nich 350 ľudí.



Pondelkové rozhodnutie najvyššieho odvolacieho súdu pravdepodobne nebude konečným verdiktom v spore okolo Zumovho uväznenia. Exprezident má totiž stále možnosť obrátiť sa na ústavný súd, najvyššiu súdnu inštanciu JAR.