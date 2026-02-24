< sekcia Zahraničie
Exprezident Jun Sok-jol sa odvolal proti rozsudku za vzburu
Prokuratúra pre Juna žiadala trest smrti.
Autor TASR
Soul 24. februára (TASR) - Bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa v utorok odvolal proti doživotnému trestu za vyvolanie vzbury, ktorý mu súd udelil minulý týždeň v súvislosti s vyhlásením stanného práva na konci roka 2024. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
„Sme presvedčení, že máme povinnosť jasne poukázať na problémy spojené s týmto rozhodnutím,“ uviedli jeho právnici vo vyhlásení pre médiá.
Prokuratúra pre Juna žiadala trest smrti. „Súd konštatuje, že (exprezidentovým) zámerom bolo paralyzovať Národné zhromaždenie na značnú dobu. Vyhlásenie stanného práva malo za následok obrovské sociálne náklady a je ťažké nájsť akýkoľvek náznak toho, že by obžalovaný vyjadril ľútosť,“ uviedol sudca predošlý štvrtok.
Jun Sok-jol sa deň po vynesení rozsudku verejnosti ospravedlnil za dôsledky svojho rozhodnutia. „Hlboko sa ospravedlňujem ľuďom za frustráciu a ťažkosti, ktoré som im spôsobil kvôli vlastným nedostatkom, napriek môjmu odhodlaniu zachrániť národ,“ uviedol vo vyhlásení.
Exprezident 3. decembra 2024 vyhlásil stanné právo, ktoré však parlament krátko na to zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie. Jeho odvolanie z postu hlavy štátu 4. apríla 2025 potvrdil ústavný súd.
Juna už predtým odsúdili na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov vyžadovaných pri zavedení stanného práva. Obvinenie sa týkalo udalostí z januára 2025, keď sa po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali.
