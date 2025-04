Exprezident Kabila sa vrátil do povstalcami ovládaného mesta Goma

Goma 19. apríla (TASR) - Bývalý prezident Konžskej demokratickej republiky (KDR) Joseph Kabila zavítal v piatok do mesta Goma na východe KDR, ktoré pred časom ovládli protivládni povstalci z Hnutia 23. marca (M23). S odvolaním sa na dvoch exprezidentových spolupracovníkov a zástupcu povstalcov o tom v noci na sobotu informovala agentúra AP, píše TASR.



Podľa viacerých zdrojov v M23 sa Kabila dostal do Gomy cez hraničný priechod, ktorý oddeľuje toto mesto od jeho partnerského mesta v Rwande - Gisenyi.



Podľa AP sa Kabila, ktorý opustil KDR v roku 2023, chce zapojiť do mierového úsilia na konfliktom zasiahnutom východe KDR, kde rebeli M23 podporovaní Rwandou obsadili veľké časti územia vrátane strategicky významného mesta Goma.



Od bývalého prezidenta sa očakáva, že sa prihovorí aj obyvateľom Gomy. Bezprostredne nebolo jasné, ako dlho Kabila zostane v Gome, alebo aké sú jeho ďalšie plány, doplnila rozhlasová stanica RFI.



Desaťročia tlejúci konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z M23 zmocnili Gomy, po ktorej nasledovalo dobytie mesta Bukavu vo februári. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a ešte viac zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete - z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.



Kabilov dlho očakávaný návrat je vnímaný ako kontroverzný, pričom niektorí analytici tvrdia, že jeho prítomnosť v Gome by mohla zhoršiť napätie medzi rebelmi a vládou KDR, najmä v súvislosti s pokračujúcim úsilím o vyrokovanie prímeria.



Christian Moleka, politológ z konžského think-tanku Dypol, podľa RFI uviedol, že Kabilov návrat bude mať pravdepodobne „detonačný účinok na konžskú politiku“ a posilní obvinenia „tých, ktorí veria, že medzi ním (Kabilom) a rebéliou M23 existuje spojenie“.



Konžský prezident Félix Tshisekedi už minulý rok obvinil Kabilu, že podporuje rebelov a „pripravuje s nimi povstanie“. Kabila to popiera.



Kabila viedol KDR v rokoch 2011-19. Úradu sa ujal vo veku 29 rokov a svoj mandát si po skončení svojho zákonného funkčného obdobia v roku 2017 predĺžil odkladom volieb o dva roky. Jeho otec, bývalý prezident Laurent Kabila, bol v roku 2001 zavraždený.



Po odchode z KDR žil Kabila v Južnej Afrike a ďalších afrických krajinách.



Kabilova cesta do Gomy sa koná v napätej situácii: civilné a vojenské spravodajské služby totiž od utorka prehľadávali jeho rezidenciu v Limete v hlavnom meste Kinshasa. Kabilova manželka Marie Olive Lembeová v piatok informovala, že agenti tajných služieb zobrali z rezidencie generátory, solárne panely i vozidlá.