Exprezident KDR sa v Gome stretol s miestnymi lídrami

Goma 29. mája (TASR) - Bývalý prezident Konžskej demokratickej republiky (KDR) Joseph Kabila sa vo štvrtok v meste Goma na východe KDR stretol s lídrami miestnych komunít. Mesto Goma je už dlhší čas pod kontrolou protivládnych povstalcov podporovaných Rwandou, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Tím novinárov agentúry AFP zaznamenal, že Kabila sa stretol s miestnymi náboženskými predstaviteľmi za prítomnosti hovorcu povstaleckého Hnutia 23. marca (M23) Lawrencea Kanyuku. Kabila však novinárom neposkytol žiadne vyhlásenie.



Člen Kabilovho sprievodu pre agentúru AFP povedal, že hoci medzi jeho stranou a hnutím M23 neexistuje formálna aliancia, majú „rovnaký cieľ“ - ukončiť vládu prezidenta Félixa Tshisekediho.



Tshisekedi pritom už minulý rok obvinil Kabilu, že podporuje rebelov a „pripravuje s nimi povstanie“. Kabila to popieral.



Kabilova návšteva Gomy prichádza aj po tom, čo ho vládnuca strana varovala, aby sa nemiešal do záležitostí KDR, ktorej vedenie vedie rokovania so Spojenými štátmi a Rwandou s cieľom ukončiť boje na východe KDR.



Joseph Kabila viedol KDR v rokoch 2011-19. Úradu sa ujal vo veku 29 rokov a svoj mandát si po skončení svojho zákonného funkčného obdobia v roku 2017 predĺžil odkladom volieb o dva roky. Jeho otec, bývalý prezident Laurent Kabila, bol v roku 2001 zavraždený.



Po odchode z KDR v roku 2023 žil Kabila v Južnej Afrike a ďalších afrických krajinách. Štvrtkové stretnutie v Gome bolo jeho prvým verejným vystúpením od jeho oznámenia, že sa vracia do KDR.



Desaťročia tlejúci konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z M23 zmocnili Gomy, po ktorej nasledovalo dobytie mesta Bukavu vo februári. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a ešte viac zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete - z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.