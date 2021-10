Exprezident Klaus navštívil Zemana v nemocnici

Praha 22. októbra (TASR) - Český exprezident Václav Klaus navštívil vo štvrtok popoludní súčasnú hlavu štátu Miloša Zemana v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN). So Zemanom strávil zhruba 50 minút, informoval v piatok denník Blesk.



Klaus pre toto médium uviedol, že mu Zeman sa mu zdal "osamotený" a viac ako politikou sa zaoberal svojím zdravím. "Miloša Zemana som navštívil s jediným zámerom, chcel som ho povzbudiť. Je to výraz mojej lojality voči niekomu, koho poznám pol storočia a kto mi dnes pripadá úplne osamotený. Nič viac, nič menej," uviedol 80-ročný Klaus po schôdzke s o tri roky mladším Zemanom.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil v pondelok na základe nemocničnej správy oznámil, že Zeman nie je schopný vykonávať svoju funkciu, pripomína portál Novinky.cz. Klaus v piatok povedal, že v takej atmosfére neočakával, že prezident vôbec bude schopný viesť s ním "dlhých päťdesiat minút normálnu konverzáciu".



"Politiku sme veľmi neriešili," konštatoval Klaus, ktorý bol sám pred mesiacom v ÚVN hneď dvakrát pre problémy s tlakom.



"Choroba ho (Zemana) samozrejme oslabila, nemôže to byť inak. Nepochybne tiež posunula jeho priority a témy, ktorými sa zaoberá. Viac hovoril o svojom zdraví než o svojich politických protivníkoch... Kto sú jeho politickí protivníci, si je však veľmi dobre vedomý," doplnil exprezident.



Klaus si tiež všimol, že Zeman nemôže vedieť o všetkom, čo sa okolo neho deje. "Je jasné, že z lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti nie je možné vidieť všetky súvislosti. Nieto ich hĺbku. O to menej môže rozkľúčovať podivné hry, ktoré za múrmi nemocnice rozohrávajú senátni nedočkavci. Mieru nenávisti, ktorá voči jeho osobe vzniká, nechápe. Nemyslím ale, že je to stratou súdnosti," dodal Klaus pre Blesk.