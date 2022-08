Exprezident Lula označil rivala Bolsonara za nevydarenú kópiu Trumpa

Sao Paolo 23. augusta (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva označil súčasnú hlavu štátu Jaira Bolsonara za nevydarenú kópiu Donalda Trumpa. Obaja politici sa v októbrových voľbách uchádzajú v Brazílii o prezidentskú funkciu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Lula v pondelok pre médiá povedal, že Bolsonaro "klame, šíri falošné informácie a spochybňuje verejné inštitúcie". "Je lacnou kópiou Donalda Trumpa," uviedol.



Bolsonaro tvrdí, že volebný systém v Brazílii je zamorený podvodmi, a kritizuje elektronické hlasovacie zariadenia, ktoré sa v jeho krajine používajú od roku 1996. To zvyšuje obavy, že by v prípade svojej prehry mohol odmietnuť výsledky volieb, vysvetľuje AFP.



Lula da Silva pripomenul, že Trump sa takisto pokúsil zvrátiť výsledky amerických prezidentských volieb z novembra 2020. "Pokúsili sa napadnúť Kapitol a nakoniec sa musel vzdať," uviedol.



Trumpovi priaznivci vnikli 6. januára 2021 do priestorov amerického Kongresu, kde v tom čase s cieľom potvrdiť výsledky volieb zasadali obe parlamentné komory. Príslušný výbor Kongresu vyšetruje spojitosť Trumpa s týmto incidentom.



Lula da Silva (76) bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003–2010. V minulotýždňovom predvolebnom prieskume inštitútu Datafolha získal podporu 47 percentov voličov, približuje agentúra Reuters. Bolsonara, ktorý sa stal prezidentom v roku 2018, by podľa tohto výskumu volilo 32 percent ľudí.



Bolsonaro a Lula da Silva sú dvaja z viacerých kandidátov, ktorý sa uchádzajú o post hlavy štátu. Prezidentské voľby v Brazílii sa konajú 2. októbra. Ak ani jeden kandidát nezíska v prvom kole viac než 50 percent platných hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači sa stretnú v druhom kole 30. októbra.