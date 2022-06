Exprezident Medvedev slovne zaútočil na ľudí nenávidiacich Rusko

Moskva 7. júna (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev skritizoval v utorok tých ľudí, ktorí "nenávidia" Rusko, a nazval ich "degeneráti". A zaviazal sa, že bude pracovať na tom, aby "zmizli". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Často sa ma pýtajú, prečo sú moje príspevky na Telegrame také tvrdé. Odpoveď znie: nenávidím ich. Sú to lotri a degeneráti," napísal v odkazovej aplikácii Telegram Medvedev, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Chcú našu smrť, smrť Ruska. A kým žijem, urobím všetko pre to, aby zmizli," dodal 56-ročný Rus bez uvedenia ďalších podrobností.



Medvedev, ktorý bol prezidentom Ruska v rokoch 2008-12, je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie.



Medvedev, ktorý pôsobil vo funkcii prezidenta postsovietskeho Ruska iba jedno funkčné obdobie, pri nástupe do úradu v roku 2008 sľuboval, že z Ruska urobí slobodnejšiu, demokratickejšiu krajinu, a vyvolal tým nebývalé nádeje na zmenu.



Jeho súhlas na zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko v septembri 2011, že sa dobrovoľne vzdá nároku na druhé funkčné obdobie v prezidentskom úrade a vymení si funkcie s vtedajším premiérom Putinom, mu vyslúžil posmech nielen od opozície, ale tiež od mnohých jeho bývalých podporovateľov.



Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine 24. februára a následných sérií nebývalých západných sankcií zverejňoval Medvedev na sociálnych sieťach čoraz tvrdšie formulované príspevky.



V máji Medvedev uviedol, že Západ nemá očakávať, že Rusko bude ďalej posielať potravinové dodávky, ak na Moskvu uvalí "šialené" sankcie súvisiace s Ukrajinou.