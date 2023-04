Exprezident Miloš Zeman si v Prahe otvoril svoju kanceláriu

Praha 19. apríla (TASR) - Bývalý prezident Českej republiky Miloš Zeman začal v stredu úradovať vo svojej novej kancelárii v pražskej štvrti Dejvice. Uviedol to server Seznam Zprávy. Podľa jeho niekdajšieho hovorcu Jiřího Ovčáčka by v nej mal byť prítomný každú stredu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do sídla Zemanovej kancelárie prišiel aj jeho bývalý poradca Martin Nejedlý a bývalý šéf prezidentskej kancelárie Vratislav Mlynář. "Idem ho podporiť. Tak, ako som ho podporoval celých 15 rokov, čo ho poznám, a budem ho podporovať naďalej," povedal podľa servera Seznam Zprávy Mlynář.



Podľa Ovčáčka má dnes Zeman poskytnúť médiám dva rozhovory. Okrem novinárov sa chce v pražských Dejviciach stretávať aj s politikmi a inými osobnosťami. Asistentkou by mala byť jeho manželka Ivana.



Nájom a financovanie kancelárie zabezpečuje spolok Priatelia Miloša Zemana. Ten si priestory, ktoré nie sú bezbariérové, prenajal od developerskej firmy pražského arcibiskupstva XPlace.



Po odchode z funkcie poberá prezident Českej republiky doživotnú mesačnú rentu 50.000 korún (vyše 2100 eur). Paušálna náhrada v rovnakej výške ako renta je určená najmä na nájom kancelárie a na odmenu pre asistenta či asistentku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)