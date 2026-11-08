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Exprezident obvinený v súvislosti s bankovou krízou putuje do väzby
V rýchlom slede udalostí bol v sobotu predvedený pred prokurátorov a obvinený zo „zneužitia dôvery a hospodárskej trestnej činnosti za účelom osobného obohatenia“.
Autor TASR
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Asunción 8. novembra (TASR) - Paraguajský sudca v sobotu nariadil vzatie do väzby obvineného bývalého prezidenta Santiaga Peňu v súvislosti s jeho údajnou úlohou v bankovej kríze, v dôsledku ktorej milióny vkladateľov prišli o prístup k svojim úsporám, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Súd nariadil predbežné zadržanie,“ povedal sudca novinárom po vypočutí Peňu, ktorý bol obvinený zo zneužitia dôvery a nesprávneho hospodárenia s finančnými prostriedkami na osobný prospech v súvislosti s krachom banky Ueno.
Peňa, najmladší prezident v histórii Paraguaja, bol v piatok odvolaný z funkcie senátom, len tri dni po krachu jednej z popredných bánk, s ktorou mal obchodné väzby. Ponúkol síce svoju rezignáciu, poslanci však namiesto toho proti nemu podali návrh na obžalobu, čím ho zbavili imunity, ktorú by mal, keby odstúpil.
V rýchlom slede udalostí bol v sobotu predvedený pred prokurátorov a obvinený zo „zneužitia dôvery a hospodárskej trestnej činnosti za účelom osobného obohatenia“. Po vypočutí Peňu sudca Hernán Otazu novinárom oznámil, že nariadil, aby bol bývalý prezident vzatý do predbežnej väzby.
V obžalobe proti Peňovi sa uvádza, že v rokoch 2023 až 2026 banka Ueno údajne prijímala vklady od verejných a dôchodkových inštitúcií a že údajne tiež neštandardným spôsobom poskytovala úvery spoločnostiam prepojeným s ekonomickou skupinou banky.
Peña bol približne tri hodiny podrobovaný výsluchu ohľadom svojich prepojení s bankou Ueno, digitálnou fintech spoločnosťou, v ktorej má účty takmer polovica z 6,5 milióna obyvateľov Paraguaja. Tento 47-ročný ekonóm vlastnil akcie spoločnosti Ueno Holding, ktorá banku kontroluje. Predal ich minulý rok.
Prokurátori požiadali o zmrazenie jeho majetku aj majetku bývalého prezidenta centrálnej banky Carlosa Carvalla, ktorý je obvinený z rovnakých trestných činov.
Peňa strávil piatkovú noc v domácom väzení po tom, čo bol do hodiny zatknutý po bleskovom procese v senáte. Pred jeho domom sa zhromaždili demonštranti, ktorí požadovali, aby bol uväznený v bežnej väznici.
Peňu nahradil bývalý viceprezident Pedro Alliana, ktorý doslúži funkčné obdobie v úrade do augusta 2028. Alliana sa zaviazal, že „neopustí“ milióny klientov banky Ueno, ktorí stratili prístup k svojim peniazom. V uliciach Asunciónu vládla radosť z Peňovho odvolania. Správa, že jeho miesto prevezme Alliana, ktorý pochádza z tej istej pravicovej strany Colorado, však niektorých demonštrantov rozhnevala.
V juhoamerickej krajine vypukli v utorok protesty, pretože centrálna banka uvalila nútenú správu na banku Ueno, ktorá porušila podmienky na minimálnu platobnú schopnosť. V súčasnosti preto prístup k svojim účtom stratili približne tri milióny jej klientov.
„Súd nariadil predbežné zadržanie,“ povedal sudca novinárom po vypočutí Peňu, ktorý bol obvinený zo zneužitia dôvery a nesprávneho hospodárenia s finančnými prostriedkami na osobný prospech v súvislosti s krachom banky Ueno.
Peňa, najmladší prezident v histórii Paraguaja, bol v piatok odvolaný z funkcie senátom, len tri dni po krachu jednej z popredných bánk, s ktorou mal obchodné väzby. Ponúkol síce svoju rezignáciu, poslanci však namiesto toho proti nemu podali návrh na obžalobu, čím ho zbavili imunity, ktorú by mal, keby odstúpil.
V rýchlom slede udalostí bol v sobotu predvedený pred prokurátorov a obvinený zo „zneužitia dôvery a hospodárskej trestnej činnosti za účelom osobného obohatenia“. Po vypočutí Peňu sudca Hernán Otazu novinárom oznámil, že nariadil, aby bol bývalý prezident vzatý do predbežnej väzby.
V obžalobe proti Peňovi sa uvádza, že v rokoch 2023 až 2026 banka Ueno údajne prijímala vklady od verejných a dôchodkových inštitúcií a že údajne tiež neštandardným spôsobom poskytovala úvery spoločnostiam prepojeným s ekonomickou skupinou banky.
Peña bol približne tri hodiny podrobovaný výsluchu ohľadom svojich prepojení s bankou Ueno, digitálnou fintech spoločnosťou, v ktorej má účty takmer polovica z 6,5 milióna obyvateľov Paraguaja. Tento 47-ročný ekonóm vlastnil akcie spoločnosti Ueno Holding, ktorá banku kontroluje. Predal ich minulý rok.
Prokurátori požiadali o zmrazenie jeho majetku aj majetku bývalého prezidenta centrálnej banky Carlosa Carvalla, ktorý je obvinený z rovnakých trestných činov.
Peňa strávil piatkovú noc v domácom väzení po tom, čo bol do hodiny zatknutý po bleskovom procese v senáte. Pred jeho domom sa zhromaždili demonštranti, ktorí požadovali, aby bol uväznený v bežnej väznici.
Peňu nahradil bývalý viceprezident Pedro Alliana, ktorý doslúži funkčné obdobie v úrade do augusta 2028. Alliana sa zaviazal, že „neopustí“ milióny klientov banky Ueno, ktorí stratili prístup k svojim peniazom. V uliciach Asunciónu vládla radosť z Peňovho odvolania. Správa, že jeho miesto prevezme Alliana, ktorý pochádza z tej istej pravicovej strany Colorado, však niektorých demonštrantov rozhnevala.
V juhoamerickej krajine vypukli v utorok protesty, pretože centrálna banka uvalila nútenú správu na banku Ueno, ktorá porušila podmienky na minimálnu platobnú schopnosť. V súčasnosti preto prístup k svojim účtom stratili približne tri milióny jej klientov.