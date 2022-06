Exprezident Parvíz Mušarraf je smrteľne chorý, oznámila jeho rodina

Islamabad 10. júna (TASR) - Bývalý pakistanský vojenský líder Parvíz Mušarraf je smrteľne chorý a nachádza sa v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE). Oznámila to v piatok jeho rodina, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



"Je v ťažkom štádiu, zlyhávajú mu orgány, pričom uzdravenie už nie je možné," uvádza sa v prehlásení rodinných príslušníkov 78-ročného pakistanského exprezidenta, ktorý stál na čele krajiny od júna 2001 do augusta 2008.



Mušarraf sa ujal moci v roku 1999 počas nenásilného prevratu po tom, ako sa ho vtedajší pakistanský premiér Naváz Šaríf pokúsil odvolať z funkcie šéfa armády.



Tento generál vládol v Pakistane ako jeho "hlavný predstaviteľ", keď 11. septembra 2001 došlo k útokom na USA. Mušarraf sa rýchlo spojil s Washingtonom počas americkej vojenskej intervencie v susednom Afganistane.



Počas svojich viac než siedmich rokov v prezidentskom úrade dohliadal na hospodársky rast Pakistanu a vyhol sa najmenej trom pokusom o atentát. Šéfom armády zostal do konca roka 2007.



Po tom, ako chcel odvolať predsedu najvyššieho súdu, upadol Mušarraf do politickej nemilosti. Nálada v krajine sa ešte zhoršila po vražde opozičnej líderky Bénazír Bhuttovej. V roku 2008 jeho spojenci utrpeli vo voľbách zdrvujúcu porážku.



Mušarrafov plán na návrat k moci v roku 2013 bol zmarený po tom, ako mu neumožnili kandidovať v ďalších voľbách. V roku 2016 mu zrušili zákaz cestovania a odišiel do Dubaja, kde sa liečil.



O tri roky neskôr ho v neprítomnosti odsúdili na trest smrti za vlastizradu v súvislosti s jeho rozhodnutím zaviesť výnimočný stav v roku 2007. Súd však toto rozhodnutie neskôr zrušil.