Exprezident Pobrežia Slonoviny Gbagbo môže opustiť Belgicko

Haag 29. mája (TASR) - Bývalý prezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo, ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vlani zbavil obvinení zo zločinov proti ľudskosti a podmienečne prepustil do Belgicka, už môže za určitých podmienok opustiť belgické územie. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Súd 15. januára 2019 zbavil Gbagba a jeho spolupracovníka Charlesa Blé Goudého obvinení súvisiacich s vlnou násilia po sporných voľbách v západoafrickej krajine v roku 2010. Pri násilnostiach bolo zabitých približne 3000 ľudí. Gbagbo strávil za mrežami sedem rokov a od roku 2016 bol proti nemu vedený súdny proces.



Po prepustení Gbagba Belgicko pred rokom súhlasilo s jeho prijatím za prísnych podmienok, medzi ktorými bol aj jeho prípadný návrat na súd, ak by prokuratúra podala odvolanie proti jeho oslobodzujúcemu rozsudku. Musel takisto odovzdať cestovné doklady, týždenne sa hlásiť úradom, vyhýbať sa kontaktu so svedkami v Pobreží Slonoviny a neposkytovať o prípade žiadne verejné vyhlásenia.



Gbagbovi advokáti po oslobodzujúcom rozsudku žiadali jeho bezpodmienečné prepustenie, pričom tvrdili, že ICC nemôže obmedzovať pohyb osoby zbavenej obvinenia.



Ako ICC uvádza vo svojom štvrtkovom stanovisku, ich žiadosť síce zamietol, no zrušil niektoré obmedzenia a podmienku, podľa ktorej musela dvojica odovzdať doklady totožnosti - vrátane pasov - a týždenne sa hlásiť úradom v krajine pobytu, alebo priamo ICC.



Podľa stanoviska ICC Gbagbo môže prekročiť hranice Belgicka už aj bez výslovného súhlasu ICC. Cestovať tiež môže za predpokladu, že krajina, do ktorej by mal nasmerované, odsúhlasí jeho prijatie.



Nie je preto jasné, či sa Gbagbo bude môcť vrátiť do Pobrežia Slonoviny, kde sa politická strana, ktorú založil, pripravuje na nastávajúce októbrové voľby. V nich bude súperiť s vládnucou stranou prezidenta Alassanea Ouattaru.



Gbagbo a Blé Goudé boli obvinení zo štyroch zločinov proti ľudskosti. Išlo o vraždu, znásilnenie, prenasledovanie a iné nehumánne činy. Obaja však trvali na svojej nevine.