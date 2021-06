Exprezident Pobrežia Slonoviny tvrdí, že pre ICC bol nepohodlným

Abidjan 29. júna (TASR) - Exprezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo, ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu nedávno oslobodili spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti, v pondelok vyhlásil, že haagsky tribunál ho poslal do väzenia preto, lebo bol preň "nepohodlným". Informovala o tom agentúra AFP.



"ICC sa musel zbaviť nepohodlného človeka, nepohodlného konkurenta, preto ma tam (do väzenia) dali," povedal novinárom a miestnym vodcom v jeho rodnej dedine Mama na juhozápade krajiny.



"Ale neľutujem to, pretože keby som sa vrátil s titulom kriminálnika, zahanbení by ste boli vy všetci, ktorí tu ste," uviedol Gbagbo deň po tom, ako sa v nedeľu vrátil do svojho rodného mesta, kde ho privítali tisícky jeho priaznivcov.



"Aj belosi, ktorí nás nepoznajú a sledujú naše spory, ktoré tu medzi sebou máme, vedeli, že som nebol zločinec," uviedol.



Ako uvádza AFP, išlo zároveň o prvé Gbagbovo vyjadrenie v súvislosti s obvineniami zo zločinov proti ľudskosti od jeho návratu do vlasti 17. júna.



Gbagbo (76) priletel z Bruselu, kde žil po tom, ako ho v roku 2019 prepustili z väzby, čo bolo v súlade s nariadeniami súdu. Jeho príchod vtedy v hlavnom meste Abidjan oslavovali tisíce ľudí. Niektorí z nich sa pred príchodom exprezidenta dostali v blízkosti letiska do potýčok s políciou, ktorá sa davy ľudí pokúšala rozohnať.



ICC koncom marca potvrdil oslobodenie Gbagba a jeho blízkeho spolupracovníka Charlesa Blé Goudého spod obvinení v súvislosti s vlnou násilia, ktorá v krajine vypukla po voľbách z roku 2010.



O týždeň neskôr prezident tejto západoafrickej krajiny Alassane Ouattara oznámil, že táto dvojica sa v mene "národného zmierenia" môže vrátiť do vlasti.



Gbagbo - prvá hlava štátu, ktorá sa postavila pred tento haagsky tribunál -, všetky obvinenia popieral.



Krviprelievanie v Pobreží Slonoviny sa rozpútalo po tom, čo Gbagbo v roku 2010 neuznal výsledky volieb. Pri násilnostiach vtedy zahynulo 3000 ľudí.



Napriek tomu, že exprezident strávil niekoľko rokov vo väzení v Haagu, je vo svojej vlasti aj naďalej populárny.