Exprezident Porošenko vycestoval do zahraničia na politické stretnutie

Kyjev 30. mája (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorého na Ukrajine vyšetrujú pre obvinenia z vlastizrady, dostal povolenie opustiť svoju vlasť na hraniciach s Poľskom, aby sa zúčastnil na politickom stretnutí. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o tom v pondelok informovala s odvolaním sa na ukrajinské médiá a Porošenkových spojencov.



Porošenko, ktorému v minulosti úrady dvakrát zakázali opustiť krajinu, mieril do holandského Rotterdamu na zasadnutie Európskej ľudovej strany (EPP), uviedli internetové noviny Ukrajinska pravda, ktoré sa odvolávajú na zdroje z polície.



Právnička z Porošenkovej strany Európska solidarita Viktorija Siumarová na sociálnej sieti Facebook potvrdila, že bývalý ukrajinský prezident odišiel do zahraničia.



Porošenka, ktorý funkciu hlavy štátu zastával v období rokov 2014 – 2019, v rodnej krajine vyšetrujú pre podozrenie z vlastizrady. Podľa predložených obvinení je konkrétne podozrivý z toho, že v rokoch 2014 a 2015 počas výkonu funkcie pomohol samozvaným subjektom Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika pri predaji uhlia za 1,5 miliardy hrivien (48,8 milióna eur) Kyjevu, čím mal pomáhať finančne podporovať proruských separatistov na východe Ukrajiny. V prípade uznania viny by mu za vlastizradu hrozilo až 15 rokov väzenia.