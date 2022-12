Exprezident Saakašvili sa z nemocnice cez videolink spojil so súdom

Tbilisi 22. decembra (TASR) — Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, trpiaci zdravotnými problémami, sa vo štvrtok prostredníctvom videolinku zúčastnil na pojednávaní súdu, ktorý má zvážiť odklad výkonu jeho trestu za zneužitie právomoci verejného činiteľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Agentúra konštatuje, že Saakašvili bol vychudnutý, mal vpadnuté líca a triasli sa mu ruky. So súdnou sieňou sa spojil z nemocnice. Zábery zo súdu naživo odvysielala nezávislá gruzínska televízna stanica Pirveli.



Päťdesiatpäťročného exprezidenta previezli z väzenia do nemocnice ešte vlani po tom, čo držal 50-dňovú hladovku na protest proti svojmu zadržaniu. Lekári, ktorí Saakašviliho osobne vyšetrili, uviedli, že v dôsledku podmienok vo väzbe je jeho život v ohrození.



"Žiadame, aby Michail Saakašvili mohol na základe odporúčania lekárov ísť na lekárske ošetrenie do zahraničia," povedal AFP jeho právnik Dito Sadžaglišvili. Americký toxikológ David Smith predtým uviedol, že testy odhalili, že Saakašvili bol vo väzbe vystavený otrave ťažkými kovmi a potrebuje "okamžitý prevoz do zdravotníckeho zariadenia mimo Gruzínska".



Európska únia a Spojené štáty naliehajú na gruzínsku vládu, aby zabezpečila Saakašvilimu náležité lekárske ošetrenie a garanciu jeho práv. Gruzínske úrady však trvajú na tom, že Saakašvilimu je poskytnutá primeraná lekárska starostlivosť.



Prozápadne orientovaný Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004 – 2013. Len niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia opustil Gruzínsko. Následne ho v roku 2018 vo vlasti v neprítomnosti odsúdili na šesť rokov väzenia za údajné zneužívanie právomocí. Podľa samotného Saakašviliho však ide o politicky motivovaný verdikt. Vo väzení je od októbra 2021, keď sa tajne vrátil z exilu na Ukrajine.