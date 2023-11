Exprezident USA Carter sa zúčastnil na poslednej rozlúčke s manželkou

Atlanta 28. novembra (TASR) - Bývalý prezident Spojených štátov Jimmy Carter sa v utorok zúčastnil na poslednej rozlúčke so svojou zosnulou manželkou, bývalou prvou dámou USA, Rosalynn Carterovou. Rozlúčka sa konala v v kostole Glenn Memorial v Atlante, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Carter (99) je v súčasnosti najstarším žijúcim exprezidentom USA v dejinách, pričom už niekoľko mesiacov je v domácej hospicovej starostlivosti a na verejnosti sa objavuje len zriedka.



Na rozlúčku s manželkou prišiel na invalidnom vozíku, pričom sedel vedľa súčasného prezidenta USA Joea Bidena s jeho manželkou, prvou dámou Jill Bidenovou.



Rakvu s Carterovej telesnými pozostatkami previezli ešte v pondelok do Prezidentskej knižnice a múzea Jimmyho Cartera v Atlante, kde sa so zosnulou bývalou prvou dámou mohla prísť rozlúčiť verejnosť. Súkromný pohreb sa uskutoční v stredu v meste Plains v americkom štáte Georgia.



Rosalynn Carterová zomrela 19. novembra vo veku 96 rokov. S Carterom tvorili manželský pár 77 rokov. Jimmy Carter bol 39. prezidentom Spojených štátov v rokoch 1977 – 1981. Jeho manželka sa ako prvá dáma často zúčastňovala aj na zasadnutiach vlády a vyjadrovala sa ku kontroverzným témam. Prezidentovi poradcovia ju dokonca niekedy nazývali "spoluprezidentkou".