Exprezident USA Carter vystúpil na verejnosti necelé 2 týždne po úraze

Plains 4. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Jimmy Carter v nedeľu vystúpil na verejnosti - necelé dva týždne po tom, ako utrpel zlomeninu panvovej kosti. Informovala o tom agentúra AP.



Deväťdesiatpäťročný exprezident už 3. novembra opäť vyučoval na nedeľnej škole vo svojom domovskom cirkevnom zbore v meste Plains v štáte Georgia.



Do sály baptistického zboru Maranatha vošiel za pomoci "chodítka" a veselo pozdravil stovky spoluveriacich. Potom sediac na kresle predniesol približne 45-minútovú prednášku o starozákonnej Knihe Jób, v ktorej okrem iného hovoril o svojej viere v posmrtný život.



Carter utrpel 21. októbra pri páde zlomeninu panvovej kosti, v dôsledku ktorej ho aj krátko hospitalizovali a neskôr prepustili do domáceho ošetrenia. Krátko predtým utrpel menšie poranenie nad ľavým okom, ktoré mu zošili niekoľkými stehmi.



Vzhľadom na posledný úraz sa pastor zboru, príbuzní aj členovia ochranky snažili Cartera odradiť od vyučovania v nedeľnej škole, on však trval na svojom.



Demokrat Jimmy Carter pôsobil v rokoch 1977 - 1981 ako 39. prezident USA. V marci 2019 sa stal najdlhšie žijúcim prezidentom v dejinách krajiny. Predstihol vtedy exprezidenta Georgea H. W. Busha, ktorý zomrel vlani v novembri vo veku 94 rokov a 171 dní.



Aj po odchode z Bieleho domu zostal Carter verejne aktívny a v roku 2002 mu udelili Nobelovu cenu mieru za činnosť v jeho mimovládnej neziskovej organizácii Carter Center.