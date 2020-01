Exprezident USA Cartner varuje pred realizáciou Trumpovho plánu

Washington 31. januára (TASR) - Bývalý americký prezident Jimmy Carter vo štvrtok upozornil, že plán pre urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu by bol porušením medzinárodného práva, ak by sa implementoval. Carter súčasne naliehal na OSN, aby zastavila Izrael v anektovaní ďalšieho palestínskeho územia.



"Nový plán USA podkopáva vyhliadky na spravodlivý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi," uviedol vo svojom vyhlásení bývalý americký prezident, ktorý bol architektom mierovej dohody medzi Izraelom a Egyptom podpísanej v roku 1978 v Camp Davide.



Carter podľa agentúry AFP vyzval členské štáty OSN, aby rešpektovali rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a odmietli akúkoľvek jednostrannú realizáciu najnovšieho plánu tým, že sa Izrael zmocní ďalšej palestínskej pôdy.



Plán, ktorý prezident USA Donald Trump predstavil v utorok, podľa Cartera ohrozuje mier a "porušuje medzinárodné právo", a to v podobe upierania práva na sebaurčenie, zaberania pôdy násilím a anexie okupovaných území.



Carter upozornil, že "v pláne sa Izrael nazýva Izraelom, národným štátom židovského národa", pričom sa v ňom však zároveň podporuje upieranie rovnakých práv občanom Izraela arabského pôvodu.



Trump predstavil svoj dlho očakávaný plán v utorok vo Washingtone a za účasti izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, svojho blízkeho spojenca, ktorý krátko nato naznačil, že sa bude snažiť pripojiť k Izraelu veľkú časť Západného brehu.



Trumpov plán uznáva izraelskú suverenitu nad väčšinou židovských osád na západnom brehu Jordánu a nad údolím rieky Jordán, ako aj nad nerozdeleným Jeruzalemom.



Plán tiež podporuje vznik palestínskeho štátu s hlavným mestom na okraji Jeruzalema. V pláne sa však tiež hovorí, že palestínske vedenie musí uznať Izrael ako vlasť židov a súhlasiť s demilitarizovaným palestínskym štátom.



Deväťdesiatpäťročný Carter je najdlhšie žijúcim prezidentom v dejinách USA. Naďalej veľmi často komentuje vývoj v politike a venuje sa humanitárnej práci, za ktorú získal aj Nobelovu cenu mieru.



V posledných rokoch bol Carter často terčom kritiky zo strany podporovateľov Izraela, ktorí mu vyčítali jeho názory na palestínsko-izraelský konflikt, najmä však používanie slova "apartheid", keď popisoval možnú budúcnosť židovského štátu bez mierovej dohody.