Exprezident USA Jimmy Carter sa chce dožiť stovky a voliť Harrisovú

Atlanta 4. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Jimmy Carter priznal, že sa chce dožiť 100 rokov, aby mohol v prezidentských voľbách hlasovať za predpokladanú kandidátku demokratov Kamalu Harrisovú. Carter oslávi sté narodeniny 1. októbra, pripomenula agentúra AFP.



Tento nositeľ Nobelovej ceny za mier, zástanca dobročinnosti a bývalý pestovateľ arašidov je najdlhšie žijúcim prezidentom v histórii USA.



Momentálne je Carter v hospicovej starostlivosti. Keď do nej vo februári 2023 nastupoval, vládli obavy, že jeho stav je mimoriadne vážny. Teraz však má ambíciu dožiť sa stovky, čo priznal v rozhovore so svojím synom Chipom, ktorého obsah novinám Atlanta Journal-Constitution (AJC) sprostredkoval exprezidentov vnuk Jason Carter. Dodal, že jeho starý otec bol v posledných dňoch "čulejší a zaujímal sa o politiku a vojnu v Gaze".



Carter bol prezidentom jedno funkčné obdobie. Do úradu bol zvolený v roku 1976. Jeho pôsobenie v Bielom dome zahŕňalo úspechy, ako napríklad mierové dohody z Camp Davidu, ale aj kontroverzie, akou bola rukojemnícka kríza v Iráne.



Vo svojich 90 rokoch Carter prekonal rakovinu mozgu a trpel i ďalšími ochoreniami, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu. Vo februári 2023 Carterovo centrum oznámilo, že prezident dal prednosť tomu, že čas, ktorý mu v živote zostáva, strávi v kruhu rodiny v hospicovej starostlivosti.



Podľa AJC predčasné hlasovanie v štáte Georgia, kde exprezident žije, Carterovi umožní, aby volil už 15. októbra.