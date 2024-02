Exprezident USA Trump sa prvýkrát verejne vyjadril k úmrtiu Navaľného

Washington 19. februára (TASR) - Donald Trump, bývalý prezident USA, ktorý si počas pôsobenia v Bielom dome vyslúžil kritiku za velebenie ruského prezidenta Vladimira Putina, sa v pondelok prvýkrát verejne vyjadril k úmrtiu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Náhla smrť Alexeja Navaľného ma núti stále viac si uvedomovať, čo sa deje v našej krajine" - Spojených štátoch, napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti, ktorý podľa Reuters zrejme spájal smrť ruského politika s Trumpovými vlastnými politickými problémami.



"Je to pomalý, stabilný postup, na ktorom nás NEČESTNÍ, radikálne ľavicoví politici, prokurátori a sudcovia vedú na cestu do záhuby. Otvorené hranice, zmanipulované voľby a hrubo nespravodlivé rozhodnutia súdov ničia AMERIKU. SME NÁROD V ÚPADKU, ZLYHÁVAJÚCI NÁROD! MAGA2024," pokračoval Trump.



Ako konštatuje Reuters, exprezident USA zo smrti Navaľného nikoho neobviňoval - na rozdiel od súčasného amerického prezidenta Joea Bidena či Trumpovej hlavnej súperky v rámci Republikánskej strany Nikky Haleyovej.



Biden aj Haleyová totiž zodpovednosť za smrť a to, čo sa stalo ruskému opozičnému politikovi v trestaneckej kolónií v Arktíde, kde si odpykával trest, pripísali priamo Putinovi. Podobne sa vyjadrili aj ostatní bývalí americkí prezidenti a vysokopostavení členovia Kongresu USA z oboch politických strán.



Navaľnyj, jeden z najvýraznejších kritikov Kremľa, zomrel podľa ruských úradov v piatok v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom. Mal 47 rokov. Vdova po tomto ruskom aktivistovi Julija Navaľná z úmrtia svojho manžela takisto obvinila ruského prezidenta.



Trump počas pôsobenia v úrade prezidenta, ktorý zastával v rokoch 2017-2021, vyjadroval voči Putinovi obdiv, pripomína Reuters.



Aktuálne sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany za kandidáta do prezidentských volieb. Minulý týždeň v rámci predvolebnej kampane naznačil, že Spojené štáty by nemuseli chrániť členské krajiny NATO pred prípadnou agresiou zo strany Ruska, ak oni samé nevynakladajú dostatok finančných prostriedkov na svoju obranu.



"Povedal som, 'Všetci musia platiť'. Oni povedali, 'no ak nezaplatíme, budete nás stále chrániť?' Povedal som 'Určite nie'. Nemohli tej odpovedi uveriť," vyhlásil Trump. Dokonca vyhlásil, že by Rusko nabádal k útoku na členov NATO, ktorí si neplnia povinnosti