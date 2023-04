Exprezident Zeman začne vo svojej kancelárii úradovať budúci týždeň

Praha 13. apríla (TASR) - Český exprezident Miloš Zeman začne vo svojej pražskej kancelárii pracovať od stredy budúceho týždňa. Asistentku by mu mala robiť manželka Ivana. Prostredníctvom portálu Život v Česku to vo štvrtok uviedol jeho niekdajší hovorca Jiří Ovčáček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nechystáme žiadne strihanie pásky. Bude sa od začiatku pracovať. Po privítaní so spolupracovníkmi a oboznámení sa s kanceláriou poskytne pán prezident prvé rozhovory pre médiá," uviedol Ovčáček s tým, že na stredu má exprezident naplánované dva rozhovory.



Zeman bude využívať kanceláriu každú stredu. Okrem médií sa v nej chce podľa Ovčáčka stretávať aj s politikmi a inými osobnosťami. Sídliť bude v Prahe 6 blízko rezidencie amerického veľvyslanca a Pražského hradu.



Nájom a financovanie chodu kancelárie bude zabezpečovať spolok Priatelia Miloša Zemana. Tomu priestory prenajala developerská firma pražského arcibiskupstva XPlace. Ovčáček dodal, že v mediálnej oblasti bude exprezidentovi naďalej pomáhať on na dobrovoľnej báze.



Po odchode z funkcie poberá prezident Českej republiky doživotnú mesačnú rentu 50.000 korún (viac než 2100 eur) a paušálnu náhradu v rovnakej výške, ktorá je určená najmä na nájom kancelárie a na odmenu asistenta či asistentky.