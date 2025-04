Exprezidenta Bolsonara hospitalizovali pre silnú bolesť brucha

Sao Paulo 11. apríla (TASR) - Niekdajší brazílsky prezident Jair Bolsonaro bol v piatok ráno hospitalizovaný v severobrazílskom štáte Rio Grande do Norte pre silnú bolesť brucha, uviedol vo vyhlásení jeho syn a senátor za mesto Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Bývalého prezidenta prijali v piatok ráno v nemocnici v malom meste Santa Cruz na severovýchode krajiny. Podľa Flávia Bolsonara bude jeho otec letecky prevezený do nemocnice v hlavnom meste štátu Rio Grande do Norte Natal. Agentúra Reuters informovala, že exprezidenta liečia pomocou liekov na zmiernenie bolesti spôsobenej črevnou nepriechodnosťou.



Podľa tlačovej kancelárie Bolsonarovej Liberálnej strany (PL) bolesť súvisí s následkami bodnutia do brucha v septembri 2018. Bolsonaro pre to medzi rokmi 2019-2022 podstúpil niekoľko operácií.



Bolsonaro na severe krajiny propagoval program svojej strany pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Pre rozhodnutie súdu v nich kandidovať nemôže, no Liberálna strana napriek tomu chce nominovať svojho kandidáta. Štát Rio Grande do Norte je tradične baštou voličov súčasného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.



V marci 2025 brazílsky najvyšší súd prijal žalobu proti Bolsonarovi vo veci údajného pokusu o štátny prevrat po prehre vo voľbách. Brazílsky volebný súd už predtým zakázal Bolsonarovi uchádzať sa o volenú funkciu do roku 2030 pre jeho nepodložené tvrdenia, že hlasovacie zariadenia v prezidentských voľbách boli zmanipulované.