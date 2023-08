Exprezidenta Bolsonara hospitalizovali, podstúpi bežné vyšetrenia

Sao Paulo 23. augusta (TASR) - Brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara hospitalizovali v stredu v súkromnej nemocnici v Sao Paule. Absolvovať má "bežné vyšetrenia" súvisiace so zdravotnými problémami, ktoré ho trápia od vtedy, ako ho v roku 2018 pobodali nožom počas predvolebnej kampane. Médiá o hospitalizácii informoval Bolsonarov právny zástupca, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Cieľom je posúdiť jeho klinický stav, hlavne jeho tráviaci systém, črevný trakt, zrasty, brušnú prietrž a reflux," uviedol Bolsonarov právnik Fabio Wajngarten na platforme X, predtým známej ako Twitter. Nemocnica Vila Nova Star, v ktorej sa exprezident liečil už v minulosti, dosiaľ bližšie podrobnosti neposkytla.



Bolsonaro (68) bol brazílskym prezidentom v rokoch 2019-2022. Početné zdravotné problémy má odvtedy, čo ho v roku 2018 - počas predvolebnej kampane - pobodali do brucha. Útočníka vyhlásil súd za duševne chorého a nariadil jeho umiestnenie do psychiatrického ústavu.



Bolsonaro bezprostredne po útoku absolvoval štyri operácie. Odvtedy bol viackrát hospitalizovaný, a to pre rôzne problémy zapríčinené pobodaním vrátane nepriechodných čriev či závažného chronického čkania.



Brazílskeho exprezidenta, ktorého pre jeho názory prirovnávajú k americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi, vystriedal v januári na poste hlavy štátu ľavičiar Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro v súčasnosti čelí v Brazílii mnohým vyšetrovaniam súvisiacim s podozreniami z korupcie či zneužitia svojej moci. V júni dostal súdny zákaz uchádzať sa nasledovných osem rokov o volenú politickú funkciu, a to pre nepreukázané tvrdenia o rozsiahlych podvodoch v brazílskom volebnom systéme, pripomína AFP.



Najnovšie čelí - spolu so svojou manželkou Michelle -obvineniam z toho, že sa snažili nelegálne si ponechať a predávať drahé dary, ktoré dostal Bolsonaro počas svojho funkčného obdobia. Patria k nim aj luxusné hodinky, súprava šperkov od švajčiarskej spoločnosti Chopard a ďalšie drahé predmety.