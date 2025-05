Exprezidenta Bolsonara po vyše troch týždňoch prepustili z nemocnice

Brazília 4. mája (TASR) - Niekdajšieho brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara po vyše troch týždňoch strávených v nemocnici v nedeľu prepustili. Exprezidenta 11. apríla hospitalizovali pre silnú bolesť brucha a absolvoval aj operáciu zameranú na spriechodnenie čreva a rekonštrukciu brušnej steny, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Sedemdesiatročný krajne pravicový líder podstúpil operáciu 13. apríla pre komplikácie s priechodnosťou čreva, s ktorým mal exprezident už niekoľkokrát problémy po tom, čo ho v roku 2018 počas predvolebného zhromaždenia bodli do brucha. Zo svojho pobytu v nemocnici strávil 17 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti.



„Ďakujem ti Bože môj za tento zázrak,“ napísal Bolsonaro na sociálnej sieti X niekoľko hodín pred prepustením. Poďakoval sa aj svojim lekárom a vyhlásil, že sa domov vracia „oddýchnutý“. Ďalšou „výzvou“ pre politika má byť účasť na stredajšom zhromaždení v meste Brazília. Pred klinikou DF Star Bolsonara vítali jeho jasajúci priaznivci.



Brazílsky najvyšší súd prijal v marci 2025 žalobu proti Bolsonarovi vo veci údajného pokusu o štátny prevrat po jeho volebnej prehre v posledných voľbách z roku 2022, keď ho porazil súčasný ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro by mal pred súd predstúpiť v najbližších mesiacoch, v prípade usvedčenia mu hrozí dlhý trest odňatia slobody. Uchádzať sa o volenú funkciu až do roku 2030 mu zároveň už predtým zakázal iný súd, pretože spochybňoval spoľahlivosť elektronického hlasovacieho systému.