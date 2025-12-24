< sekcia Zahraničie
Exprezidenta Bolsonara prepustili z väzenia, čaká ho operácia
Autor TASR
Brazília, 24. decembra 2025 (TASR) – V stredu bol dočasne prepustený z väzenia bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Zdroj z kliniky v hlavnom meste Brazília pre agentúru AFP uviedol, že sa vo štvrtok podrobí operácii, píše TASR.
Novinári agentúry AFP videli konvoj čiernych áut v sprievode motocyklov vchádzať do garáže nemocnice DF Star. Exprezidenta budú operovať v súkromnej klinike v brazílskom hlavnom meste, kde podstúpil operáciu aj v apríli.
Podľa lekárov má prietrž, ktorá postihuje obe jeho slabiny a spôsobuje mu bolesti. Bývalý brazílsky prezident, ktorý bol pri moci v rokoch 2019 až 2022, podstúpil už niekoľko operácií odkedy ho bodli do brucha počas volebného zhromaždenia v roku 2018.
V súčasnosti si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o násilné zrušenie demokratického právneho štátu a účasť v ozbrojenej zločineckej organizácii. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.
