Exprezidenta Hondurasu prevezú do USA, kde čelí trestnému stíhaniu

Tegucigalpa 21. apríla (TASR) - Lietadlo amerického Úradu na kontrolu obchodu s drogami (DEA) má vo štvrtok pristáť v Hondurase, aby do USA priviezlo bývalého honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeza. Ten sa má v Spojených štátoch postaviť pred súd na základe obvinení z pašovania drog a vlastníctva strelných zbraní. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a stanice BBC.



Honduraský minister bezpečnosti Ramón Sabillón minulý týždeň oznámil, že Hernández bude do USA vydaný v období medzi 20.–22. aprílom. Súd o jeho vydaní rozhodol v marci. Hernándezovi právnici podali voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktoré však bolo zamietnuté, píše BBC.



Hernández pôsobil v prezidentskom úrade od roku 2014 do januára tohto roka. USA požiadali o jeho vydanie 14. februára na základe obvinení zo sprisahania s cieľom priviezť do USA látky podliehajúce kontrole a z použitia a nosenia strelných zbraní. Úrady exprezidenta zadržali vo februári.



Bývalý prezident vinu odmieta a tvrdí, že obvinenia sú založené na informáciách vykonštruovaných pašerákmi drog, ktorí sa mu chcú pomstiť za jeho prísnu protidrogovú politiku, píše BBC.



Lietadlo DEA má v Hondurase pristáť o 07.00 h miestneho času (15.00 h SELČ). Tamojšej televízii to oznámil Manuel Zelaya, niekdajší prezident (2006–2009) a manžel súčasnej prezidentky Xiomary Castrovej. Tá do úradu nastúpila vo februári tohto roka a nahradila Hernándeza.