< sekcia Zahraničie
Exprezidenta Iraku zvolili za vysokého komisára OSN pre utečencov
List datovaný 11. decembra a podpísaný generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom uvádza, že Sálih bol vymenovaný na päťročné obdobie so začiatkom od 1. januára.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 12. decembra (TASR) - Bývalý iracký prezident Barham Sálih bol zvolený za nového vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR). Vyplýva to z listu zverejneného v piatok, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
List datovaný 11. decembra a podpísaný generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom uvádza, že Sálih bol vymenovaný na päťročné obdobie so začiatkom od 1. januára. Nahradí Filippa Grandiho, ktorý úrad zastával od roku 2016.
Vymenovanie musí podľa listu ešte schváliť Výkonný výbor UNHCR. Agentúra Reuters píše, že inžinier z irackého regiónu Kurdistan bude čeliť v úrade značným výzvam, pretože globálne vysídľovanie je na rekordnom maxime a približne dvojnásobnej úrovni v porovnaní s úrovňou počas menovania Grandiho.
O pozíciu vysokého komisára UNHCR sa uchádzalo približne desať kandidátov vrátane politikov, lekára či televíznej osobnosti. Viac ako polovica z nich boli Európania, pretože doteraz šéf agentúry OSN so sídlom v Ženeve pochádzal z najväčších darcovských štátov.
List datovaný 11. decembra a podpísaný generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom uvádza, že Sálih bol vymenovaný na päťročné obdobie so začiatkom od 1. januára. Nahradí Filippa Grandiho, ktorý úrad zastával od roku 2016.
Vymenovanie musí podľa listu ešte schváliť Výkonný výbor UNHCR. Agentúra Reuters píše, že inžinier z irackého regiónu Kurdistan bude čeliť v úrade značným výzvam, pretože globálne vysídľovanie je na rekordnom maxime a približne dvojnásobnej úrovni v porovnaní s úrovňou počas menovania Grandiho.
O pozíciu vysokého komisára UNHCR sa uchádzalo približne desať kandidátov vrátane politikov, lekára či televíznej osobnosti. Viac ako polovica z nich boli Európania, pretože doteraz šéf agentúry OSN so sídlom v Ženeve pochádzal z najväčších darcovských štátov.