Exprezidenta Kirgizska po oslobodení z väzenia znovu zatkli

Biškek 10. októbra (TASR) - Bývalého kirgizského prezidenta Almazbeka Atambajeva v sobotu znovu zatkli, informovala jeho hovorkyňa. Úradujúci prezident Sooronbaj Žeenbekov si tak po povolebných nepokojoch, počas ktorých bolo z väzení oslobodených niekoľko popredných politikov, naďalej upevňuje moc. Úrady tiež zaviedli zákaz zhromažďovania a zákaz vychádzania v hlavnom meste Biškek. Informácie priniesli tlačové agentúry AFP a AP.



"Špeciálne sily vtrhli do jeho komplexu," uviedla pre AFP do telefónu Atambajevova hovorkyňa Kunduz Žoldubajevová. "Bývalého prezidenta zatkli," doplnila.



Atambajev čelí obvineniam z korupcie, nezákonného obohacovania sa a zneužitia právomoci verejného činiteľa v rokoch 2011 - 2017, keď bol kirgizskou hlavou štátu. Exprezident v uplynulom období viackrát vyhlásil, že tieto obvinenia považuje za politické prenasledovanie.



Masové protivládne protesty a nepokoje vypukli v Kirgizsku po sporných parlamentných voľbách z uplynulého víkendu.



Voľby v Kirgizsku konané 4. októbra vyhrali strany spriaznené s proruským prezidentom Žeenbekovom, ale opozícia i volební pozorovatelia výsledok hlasovania spochybnili na základe informácií o prípadoch kupovania voličských hlasov. Po voľbách vypukli spomínané masové protesty, ktoré si vyžiadali najmenej jednu obeť a vyše 700 zranených.



Úrady medzičasom výsledky volieb anulovali, čo však neviedlo k ukončeniu protestov, ktorých účastníci z väzenia oslobodili viacerých predstaviteľov opozície.



Právo na zostavenie novej vlády v Kirgizsku si nárokujú viaceré politické sily. Pozorovatelia opisujú aktuálnu situáciu v krajine ako chaotickú a neprehľadnú.



Prezident Žeenbekov vyhlásil v piatok výnimočný stav v hlavnom meste krajiny Biškek. Platí od piatkového večera a potrvá až do 21. októbra. Jeho súčasťou je zákaz zhromažďovania a vychádzania a reštrikcie pri vstupe a odchode z mesta. Tieto opatrenia majú ukončiť týždeň trvajúci chaos po sporných voľbách.



Zákaz vychádzania v Biškeku platí od 09.00 h do 17.00 h. Prezident nariadil aj rozmiestnenie vojakov v metropole, aby pomohli s dodržiavaním tohto opatrenia.