Exprezidenta Peru spolu s manželkou odsúdili na 15 rokov do väzenia

Lima 16. apríla (TASR) - Peruánsky súd v utorok poslal exprezidenta Ollantu Humalu i jeho manželku Nadine Herediovú na 15 rokov do väzenia. Obaja boli obvinení z prijímania nezákonných finančných prostriedkov na úspešnú volebnú kampaň v roku 2011 od brazílskej stavebnej firmy Odebrecht. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Humala je vojenský dôstojník vo výslužbe, ktorý stál na čele Peru v rokoch 2011 až 2016. Svoj trest si pravdepodobne odpyká na policajnej základni vybudovanej špeciálne na umiestnenie odsúdených peruánskych lídrov. V zariadení sú v súčasnosti uväznení exprezidenti Alejandro Toledo i Pedro Castillo. Do prepustenia v roku 2023 tam bola aj bývalá hlava štátu Alberto Fujimori.



Vyšetrovanie Humalu sa začalo ešte v roku 2016. Prokurátori tvrdili, že získal nezákonné finančné prostriedky počas svojej kampane v roku 2011 proti Keiko Fujimoriovej, a to prostredníctvom svojej Peruánskej nacionalistickej strany. Humala počas tri roky trvajúceho súdneho procesu obvinenia voči svojej osobe odmietal ako politické prenasledovanie.



Jeho trest odňatia slobody nadobudne účinnosť okamžite, aj keď sa proti rozsudku odvolá, napísala agentúra Reuters. Očakáva sa, že súd bude v nasledujúcich dňoch pokračovať v čítaní celého rozsudku.



Humala je druhým bývalým peruánskym prezidentom, ktorý má byť uväznený, a štvrtým, ktorý bol zapletený do rozsiahlej korupčnej kauzy známej ako Autoumyváreň (Lava Jato), súvisiacej aj s firmou Odebrecht.



Táto brazílska spoločnosť priznala, že dávala úplatky vládam v celej Latinskej Amerike, aby jej pomohli s expanziou. Na súde dokonca uviedla, že financovala takmer všetkých peruánskych prezidentských kandidátov za posledných takmer 30 rokov. Niekdajší stavebný kolos si v roku 2020 zmenil názov na Novonor a v súčasnosti je v konkurznom konaní.