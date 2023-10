Exprezidenta Sarkozyho obvinili z možnej manipulácie so svedkami

Paríž 6. októbra (TASR) — Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho v piatok obvinili z ovplyvňovania svedka a podvodu. Obvinenie padlo v rámci vyšetrovania financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007, ktorá viedla k Sarkozyho víťazstvu vo voľbách. Informoval o tom web spravodajskej televízie France 24.



Ak sa táto kauza dostane pred súd, Sarkozymu v prípade uznania za vinného hrozí do desať rokov väzenia.



Vzneseniu obvinenia predchádzali štyri dni vypočúvania v rámci vyšetrovania, ktoré sa začalo v máji 2021 po tom, čo francúzsko-libanonský podnikateľ Ziad Takieddine odvolal svoje predchádzajúce výpovede týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov z Líbye do Francúzska.



Podozrenie z ovplyvňovania svedka súvisí s tvrdeniami, že Sarkozy svojho času dostal od líbyjského diktátora Muamara Kaddáfího peniaze na financovanie jednej z svojich predvolebných kampaní. V tejto veci sa proces so Sarkozym uskutoční v roku 2025.



Takieddine je kľúčovým svedkom tohto prípadu. Najskôr tvrdil, že v rokoch 2006 a 2007 Sarkozymu a bývalému šéfovi jeho kancelárie doručil tri kufre, v ktorých bolo spolu päť miliónov eur.



Vyšetrovatelia preverovali aj tvrdenia, že Kaddáfího režim tajne poskytol Sarkozymu na zmienenú kampaň celkovo 50 miliónov eur, čo predstavuje viac než dvojnásobok vtedajšieho zákonom povoleného limitu. Tieto platby by tiež porušovali pravidlá zahraničného financovania a doloženia zdrojov kampane.



V roku 2020 však Takieddine svoje usvedčujúce vyhlásenie odvolal, čo vyvolalo podozrenie, že Sarkozy naňho mohol vyvíjať tlak, aby zmenil názor.



Sarkozy bol už dvakrát súdne stíhaný, a to za korupciu a obchodovanie s vplyvom a v kauze nezákonného financovania predvolebnej kampane, označovanej aj ako Bygmalion.



Sarkozy, ktorý bol prezidentom Francúzska v rokoch 2007 - 2012, sa proti obom rozsudkom odvolal.



Okrem súdneho procesu súvisiaceho s nelegálnym financovaním z Líbye, sa má exprezident v novembri postaviť pred súd za údajné porušenie pravidiel financovania kampane za svoje znovuzvolenie v roku 2012, v ktorej prehral so socialistom Francoisom Hollandom.