Exprezidenta USA Cartera hospitalizovali pre zlomeninu panvovej kosti

Atlanta 22. októbra (TASR) - Bývalého prezidenta Spojených štátov Jimmyho Cartera museli opäť prijať do nemocnice po tom, ako v pondelok spadol vo svojom dome v meste Plains v štáte Georgia a zlomil si panvovú kosť. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Ako spresnila Carterova hovorkyňa Deanne Congileová, ide o menšiu zlomeninu. Exprezident Carter (95) je podľa jej slov v dobrom stave a teší sa na prepustenie z nemocnice.



Stalo sa to už tretíkrát za niekoľko mesiacov, čo Carter spadol a zranil sa, pripomenula AP. Začiatkom októbra spadol a jeho zranenie si vyžiadalo 14 stehov v oblasti čela. Ešte predtým v máji utrpel zlomeninu v oblasti bedrového kĺbu, ktorý mu museli vymeniť.



Carter je dosiaľ najdlhšie žijúcim bývalým prezidentom Spojených štátov v dejinách. Spoločne so svojou manželkou Rosalynn (92) sa nedávno stali najdlhšie zosobášenou prezidentskou dvojicou v Spojených štátoch. Predbehli tak aj Georga a Barbaru Bushových, ktorých manželstvo trvá už 73 rokov.



Demokrat Carter, ktorý bol v rokoch 1977 - 1981 39. prezidentom Spojených štátov, zostal verejne aktívny aj po odchode z Bieleho domu. V roku 2002 mu udelili Nobelovu cenu mieru za činnosť v jeho mimovládnej neziskovej organizácii Carter Center.