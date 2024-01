Exprezidenta USA Donalda Trumpa nominovali na Nobelovu cenu za mier

Washington 31. januára (TASR) - Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa opäť nominovali na Nobelovu cenu za mier. Podľa navrhovateľky - republikánskej kongresmanky Claudie Tenneyovej - zohral Trump počas svojho pôsobenia v úrade dôležitú úlohu v sprostredkovaní dohôd medzi Izraelom a arabskými krajinami - Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom - z roku 2020. TASR o tom informuje v stredu podľa správy týždenníka Newsweek.



"Byrokrati, 'odborníci' na zahraničnú politiku a medzinárodné organizácie celé desaťročia tvrdili, že ďalšie mierové dohody na Blízkom východe nie sú možné bez vyriešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Prezident Trump dokázal, že to nie je pravda," uviedla Tenneyová vo vyhlásení pre stanicu Fox News.



Pripomenula, že mierová dohoda medzi Izraelom a Egyptom z roku 1978 a dohody z Osla, ktoré pomohol v roku 1994 sprostredkovať vtedajší americkým prezident Bill Clinton, boli ocenené Nobelovou za mier. Trumpova úloha v podpísaní bilaterálnych zmlúv, známych aj ako Abrahámove dohody, ktorých cieľom bola normalizácia vzťahov na Blízkom východe, dosiaľ podľa Tenneyovej uznaná nebola.



"Donald Trump sa zaslúžil o prvé mierové dohody na Blízkom východe po takmer 30 rokoch," uviedla.



Spomínané Abrahámove dohody boli v čase ich podpisu vnímané ako cesta k nadviazaniu a posilneniu vzťahov Izraelom a arabskými krajinami. Kritici však poukazujú na to, že napriek očakávaniam neprispeli k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu.



"Odvážne úsilie prezidenta Trumpa pri vytváraní Abrahámových dohôd bolo bezprecedentné a naďalej zostáva bez uznania zo strany Výboru pre Nobelovu cenu za mier, čo podčiarkuje potrebu jeho dnešnej nominácie," dodala republikánska členka Snemovne reprezentantov USA.



Donald Trump, ktorý vedie v súboji o nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb, bol na túto cenu nominovaný už trikrát. Zároveň čelí obvineniam z viacerých trestných činov vrátane snahy o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020 a neoprávneného uchovávania prísne tajných dokumentov vo svojom sídle na Floride.