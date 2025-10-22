< sekcia Zahraničie
Exprezidenta Zemana po akútnej operácii prepustili z nemocnice
Zeman minulý týždeň vo štvrtok podstúpil akútnu operáciu pre hnisavý absces na chrbte.
Autor TASR
Praha 22. októbra (TASR) - Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana lekári v utorok prepustili z nemocnice po tom, ako mu minulý týždeň akútne operovali absces. V stredu to na sociálnej sieti X uviedol Zemanov blízky spolupracovník Luboš Procházka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Stále som ešte malátny a unavený, ale je mi lepšie. V nemocnici sa o mňa starali príkladne,“ citoval Procházka bývalého prezidenta. Dodal, že pracovný program na najbližšie dni Zemanova kancelária zrušila.
Exprezident teraz bude do nemocnice dochádzať na kontroly. V novembri a decembri sa mal pôvodne zúčastniť na autogramiádach Nakladateľstva Olympia, v ktorom vyšlo viacero kníh o Zemanovi. Nakladateľstvo podľa Procházku, ktorý je jeho konateľom, počká, či mu to jeho zdravotný stav umožní.
Zeman minulý týždeň vo štvrtok podstúpil akútnu operáciu pre hnisavý absces na chrbte.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Stále som ešte malátny a unavený, ale je mi lepšie. V nemocnici sa o mňa starali príkladne,“ citoval Procházka bývalého prezidenta. Dodal, že pracovný program na najbližšie dni Zemanova kancelária zrušila.
Exprezident teraz bude do nemocnice dochádzať na kontroly. V novembri a decembri sa mal pôvodne zúčastniť na autogramiádach Nakladateľstva Olympia, v ktorom vyšlo viacero kníh o Zemanovi. Nakladateľstvo podľa Procházku, ktorý je jeho konateľom, počká, či mu to jeho zdravotný stav umožní.
Zeman minulý týždeň vo štvrtok podstúpil akútnu operáciu pre hnisavý absces na chrbte.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)