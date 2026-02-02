< sekcia Zahraničie
Exprezidentka Čile Bacheletová sa oficiálne uchádza o post šéfky OSN
Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie Valné zhromaždenie OSN.
Autor TASR
Santiago 2. februára (TASR) - Čile oficiálne nominovalo svoju bývalú prezidentku Michelle Bacheletovú na post generálnej tajomníčky OSN, oznámil v pondelok končiaci prezident Gabriel Boric, ktorého citovala agentúra DPA. Kandidatúru 74-ročnej političky podľa neho podporujú aj Brazília a Mexiko, dva najľudnatejšie štáty Latinskej Ameriky, informuje TASR.
Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie Valné zhromaždenie OSN. Tomuto kroku musí predchádzať odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN, pričom každý z jej stálych členov - Británia a Francúzsko, Čína, Rusko, Spojené štáty - môže nomináciu kandidáta vetovať.
Zatiaľ svoju kandidatúru na funkciu šéfa OSN oficiálne oznámil len riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny. Posledné dve funkčné obdobia ju zastáva portugalský diplomat António Guterres. Záujem o tento post však vyjadrila aj niekdajšia viceprezidentka Kostariky Rebeca Grynspanová.
Guterres nedávno vyhlásil, že nastal najvyšší čas, aby OSN viedla žena. V 80-ročnej histórii svetovej organizácie do jej čela zatiaľ žiadna zvolená nebola, aj keď sa o to pokúšali viaceré.
Bacheletová bola prezidentkou Čile v rokoch 2006 až 2010 a tiež v rokoch 2014 až 2018. Následne štyri roky pôsobila ako vysoká komisárka OSN pre ľudské práva. Boric v pondelok vyzdvihol jej bohaté skúsenosti, ktoré podľa neho ponúkajú významný prínos pre činnosť OSN v čase, keď svet potrebuje viac dôvery a spolupráce.
Vo svojom prvom prejave ako kandidátka Bacheletová podľa DPA označila OSN za „najdôležitejšie svetové fórum pre stretnutia, dialóg a hľadanie spoločných riešení“.
Post generálneho tajomníka spravidla rotuje medzi svetovými regiónmi. Prevziať by ho teda pri najbližšej príležitosti mala osoba, ktorá pochádza z niektorej krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku (skupina GRULAC). Podľa médií sa očakáva, že výberový proces začnú členovia Bezpečnostnej rady OSN do konca júla.
Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie Valné zhromaždenie OSN. Tomuto kroku musí predchádzať odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN, pričom každý z jej stálych členov - Británia a Francúzsko, Čína, Rusko, Spojené štáty - môže nomináciu kandidáta vetovať.
Zatiaľ svoju kandidatúru na funkciu šéfa OSN oficiálne oznámil len riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny. Posledné dve funkčné obdobia ju zastáva portugalský diplomat António Guterres. Záujem o tento post však vyjadrila aj niekdajšia viceprezidentka Kostariky Rebeca Grynspanová.
Guterres nedávno vyhlásil, že nastal najvyšší čas, aby OSN viedla žena. V 80-ročnej histórii svetovej organizácie do jej čela zatiaľ žiadna zvolená nebola, aj keď sa o to pokúšali viaceré.
Bacheletová bola prezidentkou Čile v rokoch 2006 až 2010 a tiež v rokoch 2014 až 2018. Následne štyri roky pôsobila ako vysoká komisárka OSN pre ľudské práva. Boric v pondelok vyzdvihol jej bohaté skúsenosti, ktoré podľa neho ponúkajú významný prínos pre činnosť OSN v čase, keď svet potrebuje viac dôvery a spolupráce.
Vo svojom prvom prejave ako kandidátka Bacheletová podľa DPA označila OSN za „najdôležitejšie svetové fórum pre stretnutia, dialóg a hľadanie spoločných riešení“.
Post generálneho tajomníka spravidla rotuje medzi svetovými regiónmi. Prevziať by ho teda pri najbližšej príležitosti mala osoba, ktorá pochádza z niektorej krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku (skupina GRULAC). Podľa médií sa očakáva, že výberový proces začnú členovia Bezpečnostnej rady OSN do konca júla.