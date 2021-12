Exprezidentku Pak Kun-hje prepustili z väzenia už po piatich rokoch

Soul 31. decembra (TASR) - Bývalá juhokórejská prezidentka Pak Kun-hje je po takmer piatich rokoch vo väzení opäť na slobode. V piatok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Dcéra niekdajšieho diktátora Pak Čong-huia, odsúdená na 20 rokov väzenia za korupciu a zneužitie právomocí, sa nachádzala na zozname takmer 3100 páchateľov trestných činov, ktorým vláda minulý týždeň udelila špeciálnu milosť.



Konzervatívna 69-ročná politička dostala svoje "potvrdenie o udelení milosti" o polnoci zo štvrtka na piatok v nemocnici v metropole Soul, informovali miestne juhokórejské stanice. Do nemocnice ju previezli z väznice a liečila sa tam na rôzne choroby.



Prepustenie exprezidentky je vnímané ako sporné. Niekoľko organizácií na ochranu občianskych práv, vrátane Kórejskej konfederácie odborových zväzov (KCTU), vyzvalo tento týždeň na proteste pred úradom prezidenta Mun Če-ina na zrušenie tohto rozhodnutia.



Sociálny liberál Mun odôvodnil predčasné prepustenie exprezidentky Pak čiastočne jej zhoršujúcim sa zdravím. Takisto uviedol, že cieľom milosti má byť podpora "harmónie v národe".



Pak sa v roku 2012 stala prvou ženou v krajine, zvolenou do prezidentského úradu.



Počas pôsobenia v úrade sa zaplietla do veľkého korupčného škandálu. Ústavný súd ju v marci 2017 odstránil z prezidentského postu. V ten istý mesiac ju zatkli a neskôr obvinili.



Pak najprv dostala trest 24 rokov väzenia. Politička vždy obvinenia popierala. Takisto bola odsúdená na päť rokov väzenia v inom súdnom procese, a to za zneužívanie úradu.



Vlani bolo niekoľko prípadov proti exprezidentke zlúčených do nového súdneho procesu.



Následne, v januári tohto roka, najvyšší súd potvrdil pre Pak trest 20 rokov väzenia. Celkovo sa len nedávno vyšplhala výška všetkých jej trestov na 22 rokov za mrežami.