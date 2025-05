Exprezidentovi USA Bidenovi diagnostikovali rakovinu prostaty

Washington 18. mája (TASR) - Bývalému prezidentovi Spojených štátov Joeovi Bidenovi diagnostikovali lekári agresívnu formu rakoviny prostaty, informovala v nedeľu jeho kancelária. Metastázy sa rozšírili do jeho kostí a v súčasnosti s rodinou prehodnocujú možnosti liečby. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP a Reuters.



Bidena (82) minulý týždeň vyšetrili lekári pre problémy s močovým ústrojenstvom. Rakovinu prostaty mu diagnostikovali v piatok.



„Hoci ide o agresívnejšiu formu ochorenia, zdá sa, že rakovina je citlivá na hormóny, čo umožňuje účinnú liečbu,“ uviedla jeho kancelária. „Prezident a jeho rodina spolu s lekármi prehodnocujú možnosti liečby,“ dodala.



Podľa agentúry AP sa rakovina prostaty často rozširuje do kostí a metastázy sa následne oveľa ťažšie liečia než lokalizovaná rakovina. Ak však na svoj rast potrebuje hormóny - ako v prípade amerického exprezidenta - môže byť citlivá na liečbu, ktorá nádory zbavuje hormónov, dodáva AP.



Zdravotný stav Bidena bol jednou z hlavných tém už počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta USA v období od 2021 do 2025. Pre viaceré otázne vystúpenia v priebehu jeho snahy o znovuzvolenie sa v lete svojej kandidatúry vzdal a nahradila ho vtedajšia viceprezidentka Kamala Harrisová. Tú nakoniec porazil Donald Trump, ktorý sa do Bieleho domu vrátil v januári po štvorročnej prestávke.