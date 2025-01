Exprezidentovi Brazílie súd nevydal pas na Trumpovu inauguráciu

Brazília 16. januára (TASR) - Brazílsky najvyšší súd vo štvrtok odmietol vrátiť pas bývalému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, ktorý sa chcel zúčastniť na pondelkovej inaugurácii nozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prípadná cesta by podľa súdu predstavovala riziko jeho úteku, TASR píše na základe správy agentúry AFP.



"Scenár, ktorý odôvodňoval povolenie na opustenie krajiny a odovzdanie pasu, naďalej naznačoval možnosť pokusu o útek zo strany obvineného," uviedol jeden z brazílskych sudcov.



"Táto záležitosť s pasom je stále v hre. Mám tím právnikov, ktorí ma požiadali, aby som nezachádzal do podrobností prípadu, pretože odvolanie je stále možné," povedal Bolsonaro konzervatívnej stránke Revista Oeste na platforme YouTube.



Krátko pred rozhodnutím súdu zverejnil denník The New York Times rozhovor s Bolsonarom, v ktorom uviedol, že je z pozvania nadčený a Trumpa zároveň označil za "najdôležitejšieho človeka na svete".



Dodal, že jeho manželka sa na inaugurácii zúčastní a bude mať zabezpečené "osobitné zaobchádzanie" vzhľadom na jeho dlhoročné priateľstvo s Trumpom. Samotného Bolsonara počas pôsobenia v úrade prezývali 'Trump z trópov'.



Brazílske úrady Bolsonarovi pas zadržali v rámci vyšetrovanie jeho údajného pokusu o zorganizovanie štátneho prevratu. Chcel tak zvrátiť výsledky volieb z roku 2022, v ktorých s protikandidátom Luizom Ináciom Lulom da Silvom prehral. Brazílska polícia ho tiež obvinila z plánovania jeho vraždy.



"Bolsonaro najmenej od roku 2019 v koordinácii s ďalšími predstaviteľmi efektívne plánoval, riadil a vykonával konkrétne činy, ktorých cieľom bolo odstránenie demokratického právneho štátu a zotrvanie vo funkcii prezidenta," uvádza sa v policajnej správe. Sám spáchanie akéhokoľvek trestného činu popiera.



Tamojšie úrady Bolsonarovi zakázali do roku 2030 vykonávať akékoľvek verejné funkcie. V novembri v tomto prípade zatkla brazílska polícia päť osôb vrátane jeho bývalého poradcu.